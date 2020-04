Test | Solo i veri osservatori riescono a trovare i due gatti nascosti

Questo test nasce per mettere alla prova le tue capacità di osservazione. In questa immagine sono nascosti due gatti, li vedi?



Sono vramente in pochi coloro che riescono a notare i due gatti nascosti in questa bellissima immagine che ritrae una famiglia tradizionale del 19 ° secolo. Come potrai ben vedere nell’immagine c’è la mamma che sta cucendo, il papà che legge un giornale e la figlia che gioca con la sua bambola.

Eppure questa non è la famiglia al completo. Oltre a queste tre persone, ci sono altre due animali domestici nella foto: i due gatti di famiglia!

Lo scopo di questo test è quello di trovare questi due gatti nascosti nella piacevole scena familiare. Solo le persone più attente riusciranno a scovarli. Sei uno di loro?

Dai un’occhiata all’immagine qui sotto. Hai capito dove si sono nascosti i due gatti?

TEST: dove sono i due gatti nascosti?

Ancora non hai individuato i due gatti? Continua a cercare! Questa immagine è una pubblicità di Arnold’s Balm, un prodotto americano pubblicizzato come cura contro problemi digestivi. Molte aziende tendevano ad aggiungere elementi nascosti in queste pubblicità per rendere il loro marketing più interattivo.

Se non hai ancora trovato nessuno dei due gatti, ti daremo noi la risposta . Ecco dove è nascosto il primo gatto:

Hai visto che la figlia e la madre guardano il padre? Forse stanno cercando di avvertirlo o chiedergli di togliere i piedi dal gattino. Il secondo gatto l’hai visto invece?

E l’altro gatto nascosto? Sei riuscito a trovarlo? Se hai bisogno di un indizio, prova a osservare meglio la madre.

