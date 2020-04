Scopri qual è la caratteristica che hai perso nel tempo in base al tuo segno zodiacale. Il parere delle stelle segno per segno.

Ognuno di noi, nel corso della vita, si trova a crescere in base alle esperienze vissute. Ciò porta a dei cambiamenti che con il tempo possono mancare, specie se li si collega a momenti di vita piacevoli e spensierati. Così, capita spesso che guardandosi indietro ci si scopra a rimpiangere non solo ciò che non si ha più ma anche quel qualcosa che faceva parte di un modo di essere perso o modificatosi con il tempo.

Visto che il modo in cui si cambia in base alle esperienze di vita dipende, tra le altre cose, anche dall’influenza che le stelle hanno su ognuno di noi, oggi dopo aver visto come sentire la primavera anche in casa in base al proprio segno zodiacale e qual è il lato positivo dell’essere single per i vari segni dello zodiaco, scopriremo qual è la qualità del passato che ogni segno zodiacale tende a rimpiangere con il tempo. Un aspetto che coinvolge in particolar modo la parte nostalgica e sentimentale di ognuno di noi e per il quale è consigliabile controllare anche il profilo del proprio ascendente.

Ecco la qualità che ogni segno zodiacale rimpiange del suo passato

Ariete – L’entusiasmo per le piccole cose

I nati sotto il segno dell’Ariete sono persone attivissime e sempre ricche di tanta voglia di fare. Ciò nonostante, tendono a perdere un pizzico di entusiasmo ad ogni esperienza negativa. Questa condizione li porta a riguardare al passato con un velo di nostalgia dato dal ricordo di quanto fossero ancor più pieni di vita un tempo. Si tratta di un pensiero nostalgico che tante volte viene edulcorato dai ricordi ma per il quale non dovrebbero crucciarsi. Più che di minor entusiasmo per la vita, infatti, in loro è mutato l’atteggiamento verso le cose. Un cambiamento che li ha resi più forti e capaci di cogliere al volo eventuali fregature andando così a bilanciare la lieve perdita che avvertono.

Toro – La spensieratezza

I nativi del Toro sono persone estremamente legate al passato e di conseguenza ai ricordi. Se c’è una cosa che gli manca dei tempi andati questa è quindi la spensieratezza di quando erano bambini e che possono rivedere in tutti i momenti piacevoli vissuti. Si tratta di una mancanza che purtroppo è più che normale e che di conseguenza è impossibile colmare se non con la consapevolezza di poterla rivivere sempre attraverso i ricordi e di poter sopperire nel presente con l’esperienza acquisita negli anni. Inoltre, è possibile trovare la spensieratezza che tanto gli manca anche nei momenti più sereni della loro vita, nelle giornate da trascorrere in famiglia e in tutti quegli attimi che sapranno rendere preziosi nel loro presente.

Gemelli – Il divertimento

I nati sotto il segno dei Gemelli, tendono a guardare al passato con uno strano senso di miglioramento riguardo a tutto ciò che hanno vissuto. Così, può capitare che anche momenti che ricordano come divertenti, in realtà, hanno avuto la loro parte di noia. Una parte che con il tempo è stata dimenticata. Di base ciò non avrebbe nulla di negativo se non fosse per la loro abitudine a fare paragoni tra ieri e oggi. Cosa che spesso e volentieri può portarli a sentirsi frustrati riguardo al loro presente. Dopotutto, divertirsi è una cosa che sanno fare benissimo e che in realtà può cambiare nel tempo ma davvero difficilmente andrà persa perché parte indissolubile di loro.

Cancro – I bei momenti

I nativi del Cancro sono persone estremamente ancorate al passato e ai bei ricordi legati all’infanzia. Si può dire che per certi versi vivano immersi in ciò che è stato e la cosa gli causa spesso veri e propri attacchi di nostalgia. Inoltre, questo modo di vedere le cose li porta a non tollerare molto i cambiamenti, specie quelli che riscontrano in chi gli sta accanto. Sensibili e al contempo nostalgici, possono arrivare a soffrire davvero molto quando si rendono conto che certi momenti della vita non torneranno più. Ciò gli impedisce di godere dei bei momenti del presente che, per assurdo, rimpiangeranno quando diventeranno anch’essi passati. Un percorso mentale che solo loro possono decidere di portare a termine al fine di vivere al meglio la loro vita.

Leone – L’ambizione

Sebbene suoni strana una cosa del genere, i nati sotto il segno del Leone rimpiangono molto l’ambizione che avevano in passato. Sebbene non sembri che questa sia diminuita, infatti, loro ne percepiscono il cambiamento in fatto di forza. Con il tempo, infatti, tendono a farsi sempre meno aggressivi e ciò li porta a ripensare a come erano una volta con una certa nostalgia. Per fortuna non è un pensiero ricorrente perché, di base, sono persone che vivono per lo più il presente e che pertanto sanno bene come mettere da parte i ricordi o tutto ciò che attraverso la nostalgia rischia di confonderli o, ancor peggio, di fargli perdere tempo prezioso per i loro progetti del presente.

Vergine – La serenità

I nativi della Vergine sono persone negative per natura e ciò tende a peggiorare con l’andare avanti del tempo. Se c’è una cosa che rimpiangono del proprio passato è quindi la serenità con la quale vivevano le cose rispetto al momento presente. Una serenità che nei loro ricordi appare anche falsata e pertanto più estesa di quanto non fosse. Si tratta di un modo di pensare alle cose che vivono spesso anche in altri frangenti nei quali si trovano a mettere su un piedistallo tutto ciò che è stato o che non gli appartiene più, dimenticando di concentrarsi sul loro presente. Un atteggiamento che rischia di farli stare più male di quanto non farebbero se riuscissero a vedere in modo diverso ciò che li circonda.

Bilancia – I sentimenti

I nati sotto il segno della Bilancia sono persone moderate. Nel loro modo di essere, però, c’è una sorta di indurimento che scatta ogni qual volta succede loro qualcosa di brutto. Che si tratti di delusioni, tradimenti o sconfitte vissute nella vita, si trovano infatti a cambiare atteggiamento mettendo sempre un po’ da parte la loro innata dolcezza. Per questo motivo, ripensando al passato non possono fare a meno di rimpiangere la capacità di amare e di sentire l’amore che avevano un tempo, ripensando così ai rapporti con gli altri in modo molto nostalgico. Questo ovviamente non significa che il loro presente sia privo di amore. Semplicemente, comprende una normale evoluzione del modo di gestire i rapporti umani. Cosa che gli rende la vita più semplice ma che al contempo li porta a rimpiangere alcuni momenti del loro passato.

Scorpione – La felicità

I nativi dello Scorpione hanno una capacità di abbellire i propri ricordi che fa di loro dei veri sceneggiatori del proprio passato. Così, quando ripensano ai bei momenti vissuti, tendono ad estrapolarli da ogni contesto negativo, immergendosi solo nelle parti più belle. Ciò li porta a rimpiangere una felicità che sul momento potrebbero non aver neppure provato ma che nei loro ricordi è ben presente ed in grado di procurargli una certa nostalgia. Per fortuna sono persone in grado di riconoscere questo loro modo di essere. E la cosa li aiuta non poco a riconnettersi con se stessi in modo da cogliere anche la felicità che li circonda nel loro presente.

Sagittario – La spontaneità

I nati sotto il segno del Sagittario, sono persone solitamente piene di voglia di fare e che amano essere dirette e confrontarsi con persone in grado di comprenderle. La loro spontaneità, però, con il tempo tende a perdere in sincerità e ciò li porta a rimpiangere i tempi andati in cui riuscivano ad essere se stessi senza alcun tipo di problema, assaporando un senso di libertà difficile da riprodurre nel presente. Si tratta di un rimpianto per cui sicuramente non perdono tempo a struggersi ma che di tanto in tanto tende a farli sentire giù di morale. Un po’ come se avessero perso qualcosa di importante. Una qualità persa che volendo potrebbero riconquistare, impegnandosi nell’essere più sinceri, prima di tutto con se stessi e subito dopo con chi li circonda.

Capricorno – L’equilibrio

I nativi del Capricorno vivono molto il loro presente e per questo motivo non sono poi così concentrati sul passato. Ciò gli consente di non avere grandi rimpianti. Quando gli accade, però, ciò che più gli manca è la sensazione di equilibrio che sentono di non possedere come in passato. Per via delle esperienze fatte nella loro vita, molte delle certezze che li facevano sentire forti sono andate via via vacillando e la cosa li ha portati a sentirsi più fragili e meno forti nel supportare le proprie idee. Una sensazione che dall’esterno non è visibile ma che loro avvertono in modo estremamente forte, a volte più di quanto non lo sia a livello di risultati nella loro vita.

Acquario – La voglia di fare

I nati sotto il segno dell’Acquario sono persone che amano la tranquillità. Eppure, se guardano al passato hanno una sorta di nostalgia verso le avventure vissute in passato e, in particolare, verso la voglia di fare e di sperimentare che con il tempo è pian piano diminuita. Si tratta di una nostalgia dolce che riecheggia ogni tanto quando ripensano a come erano anni prima. Una nostalgia che non intacca in alcun modo il loro presente visto che, nonostante tutto, non anelano a cambiare le cose, felici comunque di come sono nel loro presente.

Pesci – Il senso di fiducia

I nativi dei Pesci sono dei grandi sognatori e ciò li porta ad avere spesso una fiducia smodata verso l’universo e le persone. Questo modo di essere, però, tende ad affievolirsi con il tempo. Ad ogni tradimento o esperienza negativa che ha a che fare direttamente con la fiducia, finiscono infatti con il sentirsi sempre meno pronti ad investire le proprie energie per credere agli altri con la stessa forza di un tempo. Ciò porta ad un distacco che li spinge a ripensare al passato con una certa nostalgia. Perché quel senso di fiducia incondizionato era in grado di farli sentire vivi e sereni come non mai, motivo per cui tra le tante qualità mutate o perse con il tempo, questa è probabilmente quella che gli manca di più.

Il tempo, si sa, tende a cambiare le cose così come le persone. Così, è più che naturale trovarsi a guardare indietro con un po’ di nostalgia. Cercare di cogliere anche ciò che si è ottenuto rispetto ai tempi andati, può tuttavia aiutare a sentirsi meno nostalgici e a dare un senso a ciò che è cambiato. Un modo come un altro per abbracciare i se di un tempo con più serenità, prendendo i ricordi buoni e gioendo per ciò che si è stati senza nutrire grandi rimpianti.