Orsi alle finestre per portare un sorriso ai bambini. La nuova iniziativa che sta girando il mondo.

In questi giorni, un’iniziativa nata in Nuova Zelanda sta facendo il giro del mondo. Si tratta di mettere gli orsi di peluche davanti alle finestre per portare un sorriso ai bambini costretti a stare in casa per via del Coronavirus.

L’idea, nata in omaggio all’autore del libro per bambini “Caccia all’orso”, attualmente ricoverato per sospetto contagio da Coronavirus, sta già facendo il giro del mondo ed è diventata virale su Instagram con l’hashtag “bearhunt”.

Per saperne di più, guarda il video e clicca qui → Coronavirus: Orsi alle finestre per i bambini