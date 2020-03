Le carote rappresentano un alimento ricco di benessere e nutrizione. A volte, non sappiamo proprio come cucinarle e ci limitiamo ad utilizzarle nei condimenti o nei soffritti. Oggi vedremo tre irresistibili ricette da fare per il weekend che verrà. Si tratta di valide alternative per la colazione, le merende, e i pasti principali. Carota: 3 ricette imperdibili e facilissime con le carote.

Oggi scopriremo quante cose possiamo fare con le carote. Talvolta sottovalutiamo questo alimento e non riusciamo a dare libero sfogo alla nostra fantasia in cucina riguardo la sua preparazione. Stiamo per darvi 3 valide alternative per mangiare questo alimento così benefico per la nostra salute e farlo mangiare anche ai più piccoli.

Un benessere tutto da cucinare!

Le carote, si sa, contengono tanto potassio depurativo e betacarotene antiossidante, sono radici preziose per proteggere occhi e pelle. Il nome botanico della Carota è daucus carota. La carota non è altro che la radice di una pianta erbacea a cadenza annuale o biennale che appartiene alla famiglia delle ombrellifere. Molto diffusa nelle zone temperate di tutto il mondo, si coltiva per il fatto che possiede delle radici udibili che vengono usate in cucina per numerose preparazioni sia dolci che salate. Possono preparare infatti insalate, contorni, soffritti per minestre o altri tipi di ricette, frullati, centrifughe.

Carote sono ricchissime di proprietà benefiche per la salute grazie, come già detto, al loro contenuto di betacarotene, che nel corpo viene trasformato in vitamina a, ma non è tutto, ci sono anche potassio, fitoestrogeni, fibre e acqua.

Questo mix è l’ideale per rigenerare e regolarizzare l’intestino, depurandosi da scorie e tossine in eccesso, ridurre le infiammazioni presenti nel nostro organismo, potenziare le difese immunitarie, e proteggere la nostra vista e la nostra pelle.

Dolcetti alle carote e zenzero

Questo è un piatto ottimo da essere consumato a colazione accompagnato magari da una tazza di tisana o di caffè d’orzo e un bel frutto di stagione. Le quantità si riferiscono a 8 o 10 persone. Quindi se volete potrete prepararveli anticipatamente e avere tutte le colazioni della settimana coperte.

Gli ingredienti che vi serviranno sono: 300 g di farina tipo 2, è una farina semi integrale, 60 ml di olio di semi, 2 uova, 50 g di zucchero integrale di canna, una bustina di lievito per dolci, 300 g di carote, un cucchiaino raso di zenzero, un pizzico di sale.

Per la preparazione: portate a bollore le patate, asciugatele e aspettate che diventino tiepide per poi passarle in un mixer. Una ciotola lavorate con l’aiuto di una frusta le uova e lo zucchero, infine unite l’olio a filo e il pizzico di sale. Mentre mescolate aggiungete la farina setacciata con lievito e zenzero amalgamate bene tutti gli ingredienti. Prendete uno stampo per muffin e riempitene ognuno, fate cuocere in forno a 170 gradi per circa 30 minuti.

Polpettine di carote

Potete completare questa ricetta con 50 g di pane integrale e un’insalata mista. Gli ingredienti che vi serviranno sono: 200 g di carote, due patate già lessate precedentemente, due uova, 100 g di yogurt greco, un pizzico di curcuma, un cucchiaio di olio extra vergine d’oliva, un pizzico di sale, prezzemolo e pangrattato quanto basta.

Per la preparazione: mettete in un recipiente le patate lesse e schiacciatele con una forchetta, unite le carote grattugiate, le uova sbattute, la curcuma e un pizzico di sale. Amalgamate bene tutti gli ingredienti unendo il pangrattato quanto basta fino ad ottenere un composto bello solido. Ricavate dal composto delle palline e schiacciatele leggermente. Mettete in una pentola antiaderente un filo d’olio e scaldatela bene, cuocere le polpettine per 2 minuti a lato, mettetele su carta assorbente e guarnitele con yogurt greco e prezzemolo.

Spiedini di gamberi in insalata di carote

Servite questo piatto con due o tre gallette di cereali e mezzo avocado tagliato a tocchetti con un filo d’olio e di limone. Per gli ingredienti: rete bisogno di 300 g di code di gamberi pulite e pronte per la cottura, andranno bene anche surgelate, 100 g di fagiolini lessati, 40 g di spinaci freschi, otto pomodorini, una falda di peperone rosso, due carote, due cucchiai di olio, un cucchiaio di succo di limone, pepe quanto basta.

Per la preparazione: te con cura tutte le verdure che serviranno a comporre la base del piatto quindi dell’insalata. Un tegame con olio caldo fate scottare i gamberi. Aggiungete nel tegame i pomodorini e un pizzico di sale per insaporirli. Una volta tiepidi inserite i gamberi negli stecchi da cucina. Servite la base dell’insalata adagiando sopra i vari spiedini.

Questa è la prova di come la carota, un alimento così semplice ed economico, possa essere usato per delle deliziose ricette, genuina e gustose.