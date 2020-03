Che tipo di papà sei? Scoprilo dal tuo segno zodiacale

Ecco che tipo di papà sei o saresti in base al tuo segno zodiacale.

Quello del padre è un ruolo estremamente importante e che può cambiare i destino dei figli ma anche degli stessi genitori. Che si sia padri biologici o adottivi, prendersi cura di un figlio è una responsabilità che cambia il modo di intendere la vita e che fa crescere più di ogni altra cosa al mondo. La figura paterna, però, può mostrarsi anche al di fuori del legame parentale e ciò avviene quando si è in grado di diventare una presenza importante nella vita di un giovane, portandolo a crescere e a migliorarsi in modi diversi. Si tratta, insomma, di una figura ben più complessa di quanto si pensi e che andrebbe sempre presa con serietà.

Detto ciò, ogni uomo ha in se un particolare modo di essere padre che può dipendere dal modo di essere, dalle esperienze vissute e da tanti altri fattori tra i quali rientra anche l’influenza delle stelle. Oggi, quindi, dopo aver visto che tipo di mamma si cela dietro ogni segno zodiacale e quanto sono confusi i segni zodiacali riguardo l’amore, scopriremo che tipo di papà sono o potrebbero essere i vari segni dello zodiaco.

Astrologia: Ecco che padre sei in base al tuo segno zodiacale

Ariete – Il papà insegnante

Come papà sei sicuramente una figura rassicurante e in grado di provvedere al benessere di tuo figlio. Grazie a consigli mirati e a piccole lezioni di vita che ami impartire sei anche un buon insegnante, in grado di aiutare tuo figlio durante la sua crescita. D’altro canto, a volte, metti in mezzo la tua testardaggine che alla lunga rischia di creare tensioni e attriti specie con i figli più grandi. Un aspetto che andrebbe cambiato e sostituito con maggior pazienza e con la sana voglia di lasciar commettere i giusti sbagli ad un figlio che un domani dovrà vedersela comunque da solo. Detto ciò, la tua presenza è sicuramente d’aiuto e di conforto e agli occhi di un bambino appari come un eroe da emulare.

Toro – Il papà rassicurante

Come tipico del tuo segno zodiacale, tendi ad essere un padre amorevole e presente. Una delle cose alle quali tieni di più è infatti quella di dare la giusta sicurezza ed un ambiente confortevole nel quale crescere. Per un figlio sei una figura rassicurante nonché un punto di riferimento al quale avvicinarsi ogni qual volta si pone un problema. Ogni tanto tendi ad avere troppa fermezza e scarsa elasticità per comprendere in pieno le sue esigenze ma ciò nonostante sai sempre come uscirne fuori in modo brillante mostrandoti come una figura paterna solida ma al contempo in grado di mostrare empatia e vicinanza.

Gemelli – Il papà giocherellone

Come padre sei sicuramente una figura piacevole, in grado di rendere più vive le giornate e di dare sempre una visione positiva delle cose. Propositivo ed in grado di guardare avanti, sai dare le giuste regole senza dimenticare mai l’importanza del divertimento. Cosa che, tra l’altro, sai gestire benissimo essendo tu il primo ad averne bisogno. Per fortuna questo modo di essere ti porta ad essere prima di tutto un amico per i tuoi figli e, subito dopo, una figura paterna in grado di trasmettere una certa solidità. Su questo ultimo punto, ogni tanto tendi però a vacillare. Nulla di grave comunque e sicuramente semplice da recuperare con il giusto esercizio.

Cancro – Il papà affettuoso

Per te la famiglia è tutto e non esiti a dimostrarlo con gesti d’affetto che sono ancor più grandi nei confronti dei figli. Se da un lato questo modo di fare dona una certa serenità, dall’altro, specie se con figli più grandi, può risultare un po’ pesante. La presenza costante, tende infatti a far sentire oppressi i figli che per natura hanno bisogno di sperimentare di continuo e di mettersi in gioco anche a distanza rispetto alle figure genitoriali. Un problema che presto o tardi dovrai imparare a gestire e che una volta risolto ti porterà a poter dare molto di più semplicemente rispettando quei confini invisibili ma così importanti per i figli.

Leone – Il papà presente

Come papà sei sicuramente super presente nella vita dei tuoi figli e ciò avviene perché, prima di ogni altra cosa, desideri aiutarli a crescere nel migliore dei modi. Orgoglioso dei loro passi avanti e sempre pronto a farne parola con tutti, a volte puoi risultare un po’ troppo presente facendoli sentire sotto pressione per via delle aspettative che dimostri sempre di avere nei loro confronti. Un approccio più rilassato e non sempre improntato su una vita di successi potrebbe migliorare il rapporto che hai con loro, rendendoli di fatto più liberi e sicuri di se. Cosa della quale sapranno ringraziarti una volta cresciuti.

Vergine – Il papà esigente

Come papà tendi a mettere in campo ciò che la vita ti ha insegnato. Il che, tradotto dal tuo punto di vista riguarda quasi sempre regole rigide da seguire ed un modo di essere sempre quadrato e perfetto. Per i figli, però, un simile atteggiamento può risultare frustrante, impedendo loro di crescere seguendo le loro reali potenzialità. Essere sempre in attesa che facciano un passo avanti o che dimostrino qualcosa rischia di diventare un punto di rottura. Per evitare che ciò accada è consigliabile dimostrare loro di averne stima a prescindere dai risultati e lasciarli liberi di agire come preferiscono, mostrando così una grande fiducia nei loro confronti.

