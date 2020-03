Test | Cosa manca nella tua vita oggi per essere veramente felice?

La massima aspirazione nella nostra vita probabilmente è quella di trovare la felicità. Scopri cosa ti manca in questo momento della tua vita per ottenerla.

La felicità non è qualcosa che ci viene regalata. Bisogna lavorare per ottenerla, si tratta di uno stile di vita fondato sull’essere una buona persona, pensare positivo, perseguire obiettivi che ci migliorano e circondarci di persone che ci amano nel profondo e ci spronano e aiutano ad essere felici.

A volte può capitare di intraprendere dei percorsi che ci deviano e rendono più difficile raggiungere la felicità. Per essere davvero felici più che fare tantissime cose nella nostra vita dovremmo assicurarci di fare le cose giuste, quelle che danno valore alla nostra esistenza e ci portano verso il successo e la piena soddisfazione.

Questo test ti aiuterà a scoprire qual’è l’elemento mancante ma essenziale che ti serve per essere veramente felice.

Il test della felicità ti rivela cosa ti manca per essere davvero felice

Per scoprire qual’è l’elemento mancante ti basteranno pochi minuti, dovrai solo osservare questa illusione ottica e memorizzare ciò che hai identificato per primo. Leggi il profilo corrispondente all’immagine nascosta che hai notato per prima e scopri cosa rivela sulla tua felicità!

Se l’immagine nascosta che hai identificato per primo era:

Il ferro di cavallo

La determinazione e la disciplina sono gli imperativi dominanti nella tua vita. Niente è impossibile per te, quando ti prefissi un obiettivo fai qualunque cosa per raggiungerlo, non importa quanto sia difficile.

Quello che ancora non hai capito è che bisogna rilassarsi e trovare il tempo per godersi i piaceri della vita se si vuole essere felici.

Essere disciplinati è una caratteristica rara e importante, ma non devi permettere agli impegni di prendere il controllo della tua vita, non ti sentirai mai pienamente felice. Poniti dei limiti e la tua vita sarà piena di leggerezza e gioia.

Il bambino

Sei molto ambizioso ma la tua chiusura mentale verso il mondo ti limita. Sostieni che chi fa per sè fa per tre, non permetti mai a nessuno di aiutarti e ti occupi di tutto da solo.

Questo atteggiamento ti impone di non essere mai pienamente soddisfatto, che tu ci creda o no, tutti abbiamo bisogno degli altri.

Vivere in una comunità implica collaborare, imporsi di fare tutto da soli significa sobbarcarsi di lavoro e il più delle volte non si arriva da nessuna parte. Se vuoi essere davvero felice non esitare a chiedere aiuto, faciliterà la tua vita e ti renderà una persona migliore.

Il leone

La tua vita è piena di progetti, alcuni sono molto grandi. Sei proiettato sul tuo futuro e lo immagini prosperoso e questo è fantastico, soprattutto perchè in funzione di questo sviluppi piani d’azione precisi e ti impegni per portarli al termine.

Purtroppo la maggior parte di questi piani non decollano e questo riduce la fiducia che riponi in te stesso.

Dubitare delle tue capacità ti impedisce di tirare fuori il tuo vero potenzialee questo si che ti renderebbe davvero felice. Devi imparare a fidarti di te stesso e il mondo ti sorriderà.

La donna

Quello che ti serve è più amore, in tutte le sue forme. Quello che ti blocca sono le delusioni che hai collezionato nel passato e che ti portano a dare meno valore ai tuoi sentimenti. Meglio privarsi dell’amore piuttosto che essere nuovamente deluso.

Forse non hai ancora capito che non sono le delusioni ad impedirti di essere felice, ma la paura di vivere la vita fino in fondo, rischi e pericoli compresi.

Liberati dalle tue paure e apri le porte al prossimo, fa entrare chi lomerita nel giardino della tua vita e lasciati coinvolgere. Potresti rimanere sorpreso ed essere felice; e se collezioni altre delusioni pazienza, diventerai più saggio. Tutto ci migliora, non sabotare la tua felicità.