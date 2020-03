Test | Quale differenza tra le immagini hai notato per prima?

Osserva le due immagini della volpe, quale differenza noti per prima? Scopri cosa rivela sulla tua personalità il tuo spirito di osservazione.

Il modo più semplice e divertente di capire noi stessi a partire dalle nostre scelte inconsce è senza dubbio quello di farlo attraverso un test della personalità.

Questo test è particolarmente interessante perché definisce la nostra personalità basandosi sulle nostre capacità di osservazione.

Quello che devi fare per sottoporti a questo test è molto semplice, devi solo dare un’occhiata a queste due immagini che nascondono delle differenze ed annotare la prima che ti salta agli occhi e leggere il profilo corrispondente.

Qual’è la prima differenza che hai notato?

Se la prima differenza rilevata è stata….

La coda della volpe

Se la coda è la prima differenza che hai notato sei una persona buona ed empatica. Il tuo cuore grande è costantemente preoccupato per i tuoi cari e fai tutto ciò che è nelle tue possibilità per aiutare gli altri se ne hanno bisogno e per sostenerli nelle loro sfide personali. Hai anche una mente analitica, valuti ogni opzione possibile in ogni circostanza e trovi sempre la soluzione giusta in caso di problemi, sia tuoi che di chi ti circonda.

Sei una persona pacifica ed odi l’ingiustizia in ogni situazione. Hai pochi amici ma buoni, sei selettivo e ti circondi di persone con le quali instauri legami profondi e duraturi. Chi gode della tua amicizia ti ammira per la tua lealtà e purezza.

Le orecchie della volpe

Se la tua attenzione è ricaduta sulle orecchie della volpe significa che sei una persona alla quale non sfugge nessun dettaglio. Schiva, riservata e misteriosa non ti riveli agli altri fino in fondo se prima non hai instaurato un rapporto solido con loro. Attribuisci molta importanza alla tua vita sociale ma anche al tuo lavoro. Svolgi i tuoi impegni con estrema responsabilità ma spesso ti prefiggi obiettivi irragiungibili. Gli altri ti vedono come una persona silenziosa e pacata ma dentro hai una carica enorme. Dovresti imparare a rilassarti e a non prendere tutto troppo sul serio, dovresti concederti il lusso di conoscere persone nuove e dedicare più tempo alle cose che ti danno felicità nella vita.

Il sole

Se hai notato una differenza nel sole di questa immagine, ti caratterizzi per essere una persona serafica e paziente. Indipendentemente dalle circostanze che capitano durante la tua vita, la tua saggezza infinita ti fornisce sempre la chiave giusta per risolvere ogni situazione. Non hai una vita frenetica, ami goderti la vita e riempirla di momenti felici.

Sei una persona molto intuitiva e usi il tuo intuito soprattutto per capire di chi ti puoi realmente fidare e per rafforzare i legami con le persone importanti della tua vita.

Quello che ti affligge maggiormente è sentirti spesso incompreso, nonostante tu sia una persona trasparente e molto schietta con il tuo entourage. La tua purezza e la tua tranquillità sono le tue qualità maggiori.

Fiori

Se hai notato subito che i fiori sono stati invertiti, sei una persona con una speciale visione della vita. Ami le cose semplici e non artificiose, ti accontenti di poco e sei una persona positiva in grado di vedere ogni situazione sotto una nuova prospettiva.

Hai il dono di rendere speciali le giornate di chi ti circonda, trovi sempre le parole giuste anche se non ti dilunghi mai, sei una persona molto dolce e sempre pronta a consolare e ascoltare le persone che ami e che comprendi con un solo sguardo.

Sei una persona con una grande determinazione e motivazione. Dai sempre il meglio in ogni cosa che fai. Sul lavoro non sei una persona competitiva e anzichè considerare gli altri come avversari, prediligi il gioco di squadra e sei sempre pronto a collaborare e supportare chi ha bisogno. La tua natura creativa e la tua dedizione sono qualità molto speciali.

Gli uccelli

Se gli uccelli hanno rapito la tua attenzione sei una persona con uno spirito libero. Vivi alla giornata senza pianificare a lungo termine, prendi tutto alla leggera e segui sempre la corrente, ti piacere farti guidare dagli altri. Sei una persona che si impegna in tutto ciò che fa e la tua autocritica ti porta a metterti in discussione sempre e imparare da ogni tuo errore, che non passa mai inosservato.

Le persone che ti circondano ti ammirano molto e invidiano la tua personalità, tutti vorrebbero avere la tua stessa capacità di vivere senza pensieri in estrema tranquillità.

Sei di ispirazione per tutti coloro che vivono sempre a mille e non si rilassano mai, anche se in pochi riescono a capire questa tua natura. Quello che ti rende speciale è che in ogni circostanza tu rimani sempre te stesso. La tua luce è unica!

