Le previsioni meteo di domani ci svelano che tempo farà lungo l’intera Penisola nelle prossime ore, incluse temperature, perturbazioni e affini.

Le previsioni meteo ci aprono già da giorni di un clima all’insegna del peggioramento, problema che prima riguardava solo il settentrione ma che, con il trascorrere dei giorni, è arrivato a interessare l’intero arco della Penisola.

Sarà questo weekend il momento in cui la situazione virerà definitivamente verso il maltempo? Proviamo a scoprirlo insieme.

Previsioni meteo domani, sabato 7 marzo

Il weekend italiano inizia all’insegna di una situazione decisamente instabile.

Variabilità sembra essere il termine per eccellenza che può descrivere questo sabato 7 marzo, una giornata in cui pioggia e sole sembrano alternarsi ovunque senza soluzione di continuità.

Mentre il termometro scende un po’ ovunque, la pioggia dilaga dunque sempre più e ci si chiede se il maltempo non diverrà alla fine una Constanza di questo fine settimana e non solo.

Nord

Piove ancora in buona parte del settentrione italiano, partendo da residui fenomeni che, lungo le ore del mattino, bagnano il litorale veneto e l’Emilia Romagna, anche se appaiono in attenuazione. Cielo più stabile e soleggiato invece sui rimanenti settori del nord. Le temperature si registrano in lieve diminuzione, con massime comprese tra gli 11 e i 14 gradi.

Centro

Un cielo all’insegna dell’instabilità per le regioni centrali del Paese, soprattutto su Adriatiche ed est Sardegna, con precipitazioni sparse. Clima decisamente più asciutto altrove, salvo locali piovaschi che si concentreranno sul basso Lazio. Le temperature appaiono invece in calo, con massime che saranno comprese tra gli 11 e i 16 gradi.

Sud

Anche le regioni del meridione conosceranno finalmente l’instabilità, con piogge frequenti, acquazzoni e qualche temporale qua e là. Scende la neve in Appennino e le temperature si attestano in diminuzione, con massime comprese tra i 13 e i 17 gradi.

