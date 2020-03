Elettra Lamborghini avverte Striscia La Notizia: “Non dire cose false!”

Elettra Lamborghini ha smentito Striscia La Notizia che ha insinuato che lei si sia rifatta il naso

Striscia La Notizia non risparmia nessun personaggio appartenente al mondo dello spettacolo. Per questo, nelle scorse ore, per la rubrica Fatti e Rifatti ha realizzato un servizio tutto dedicato ad Elettra Lamborghini.

Il tg satirico ha insinuato che l’interprete di Musica (E il resto scompare) abbia ricorso all’aiuto del chirurgo per aggiustare il suo naso. Alla cantante, come prevedibile, l’insinuazione non è piaciuta ad ha smentito il tutto sul suo profilo Instagram.

“Nella foto proposta di Striscia il mio naso è diverso perché è diversa l’angolazione” ha precisato Elettra. “Il filler alle labbra l’ho provato, ma non mi è piaciuto perché mi sono venuti fuori due canotti enormi e non mi piacevano” ha proseguito la cantante. “Striscia, non dire cose false!” ha concluso con la sua solita ironia.

Elettra Lamborghini ha smentito Striscia La Notizia, pubblicando degli scatti di quando era poco più di una bambina ed, in effetti, il naso è praticamente lo stesso.

Elettra Lamborghini ha pubblicato diversi scatti a confronto, dimostrando al suo fedele pubblicato che, contrariamente da quanto affermato da Striscia La Notizia, non si è mai rifatta il naso.

“Non avrei nessun problema a dirlo, ma non mi sono rifatta il naso” ha chiarito la cantante, toccandosi ironicamente il seno; facendo intuire che non hanno beccato il giusto ritocchino apportato.

La fidanzata di Afrojack ci ha tenuto a chiarire che quando in video appare più gonfia non di certo per merito del chirurgo, ma è semplicemente una buona forchetta.

“Ragazzi, quando mi vedete con 5 chili in più è perché mangio” ha spiegato Elettra, tra l’altro recentemente un suo commento sul coronavirus è diventato virale sul web. “Mi succede spesso di prendere, o perdere, qualche chilo. Dipende se sono stressata o meno” ha spiegato, ancora incredula di come le persone possano sorprendersi di come lei sia semplicemente un’amante del buon cibo e non una donna ossessionata dai ritocchini estetici.

Ma dopo tutto, come dice un noto detto, l’importante è che se ne parli ed Elettra Lamborghini, grazie alla sua spiccata ironia ed intelligenza, ci riesce sempre. Un po’ com’è successo con la sua ospitata all’Assedio di Daria Bignardi che ha causato non poche polemiche.

Elettra Lamborghini non si è rifatta il naso con tanto di “prove” alla mano. Striscia La Notizia chiederà scusa alla cantante per l’errore commesso all’interno del servizio mandato in onda?