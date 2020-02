Papa Francesco rinvia le udienze di oggi in Vaticano – VIDEO

Papa Francesco rinvia le udienze di oggi in Vaticano | Già il secondo incontro annullato dal Papa dopo quello di San Giovanni in Laterano – VIDEO

Papa Francesco ha reso noto che oggi non vi saranno le udienze in Vaticano. E’ il secondo incontro annullato per il Papa, dopo quello di ieri presso San Giovanni in Laterano

Il Santo Padre ha fatto sapere che si trova indisposto in questo periodo. Confermate invece gli incontri a Santa Marta.

