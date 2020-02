Coronavirus: l’Italia è al centro del mirino per via dei contagi degli ultimi giorni.

L’Italia sta attraversando un periodo di caos assoluto per via dell’arrivo del Coronavirus che ad oggi ha portato già a sette vittime. La paura sembra essersi estesa anche all’estero e per questo motivo anche i viaggi sono diventati a rischio. Se in alcune regioni italiane viene infatti chiesto di essere informati dell’arrivo di residenti della Lombardia o del Veneto, in alcuni stati l’Italia è vista come un paese a rischio, dove non andare in vacanza o dal quale non far entrare turisti.

