Barbara d’Urso | Vittorio Sgarbi espulso dai programmi Mediaset – VIDEO

Barbara d’Urso | Vittorio Sgarbi, dopo la lite a Live Non è la d’Urso, sarebbe stato espulso dai programmi Mediaset

Secondo quanto riportato dal portale The Post Internazionale, Vittorio Sgarbi è stato cacciato da Mediaset dopo la lite da Barbara d’Urso.

Il critico d’arte, infatti, avrebbe dovuto prendere parte, stasera, al programma di Nicola Porro ma non ci sarà. Stesso discorso per la sua ospitata da Piero Chiambretti alla Repubblica Delle Donne, saltata anche quella dopo la lite a Live Non è la d’Urso.

Vittorio Sgarbi starebbe pagando, con giusta ragione, il prezzo per aver insultato la bella conduttrice partenopea in diretta, domenica sera, su canale 5. Barbara d’Urso, intanto, non si è più espressa sull’argomento da quella sera e probabilmente non lo farà mai più.