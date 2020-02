Ci sono delle abitudini che mettiamo in atto in ogni giorno e che rischiano di farci apparire più vecchie.

Apparire giovani è uno dei desideri più comuni. Basti pensare a quante persone ricorrono alla chiruugia estetica anche in età non a rischio e quante, più semplicemente, dedicano parecchie ore al trucco o alla scelta di acconciatura, toni di colore e abiti in grado di farle apparire più giovani.

Se da un lato sarebbe bene non concentrarsi troppo sul lato estetico e puntare anche su ciò che si ha dentro, dall’altro è pur vero che l’immagine, specie di questi tempi, gioca un ruolo fondamentale nella vita di tutti i giorni, influendo persino nelle relazioni interpersonali e/o sociali.

Apparire giovani e vedersi belle allo specchio è qualcosa che da il buon umore ed una carica di autostima che spesso si rivela utile per l’intera giornata. È bene quindi rendersi conto di quali sono gli aspetti che rischiano di compromettere questo risultato.

Ci sono infatti abitudini errate che possono invecchiare anche di una decina d’anni e che una volta scoperte e abolite, possono aprire le porte ad un aspetto più giovane e solare.

Scopriamo insieme quali sono le più frequenti. Da annotare per non ripeterle più!

Ecco le abitudini che ti fanno apparire più vecchia

Sentirsi più vecchie dei propri anni è una cosa che non piace a nessuno. Eppure capita spesso di compiere qualche gesto nella propria routine che, invece di abbellirci, finisce con il regalarci un aspetto meno giovane. A volte si tratta di un acconciatura, altre di un gesto che compiamo ogni giorno e che alla lunga può compromettere la nostra immagine. Ecco quelli da tenere sempre bene a mente.

Che donna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Mangiare male. Iniziamo con un argomento caldo. È sempre più noto che l’alimentazione gioca un ruolo fondamentale per la nostra salute. Ebbene, lo stesso vale anche per la bellezza. Mangiare cibi confezionati o optare sempre per panini e paste super condite, porta infatti ad avere un colorito più spento unito alla pelle secca e rovinata. Un problema che si può ovviare iniziando a mangiare cibi freschi e sani e comprensivi di frutta e verdure.

Non bere abbastanza. L’acqua, si sa, è indispensabile per il benessere dell’organismo. Tra le altre cose aiuta la pelle a mantenersi idratata e ciò dona anche un colorito migliore. Bere poca acqua può portare l’organismo a non depurarsi del tutto e questo nuoce alla pelle, facendola apparire più vecchia.

Acconciare troppo i capelli. Sebbene sia piacevole cambiare acconciatura di tanto in tanto, farlo di frequente sottopone il capello ad uno stress che con il tempo porta a micro danni. La stessa cosa, vale per ore ed ore di phone o l’uso frequente della piastra. Il risultato è infatti una chioma meno lucente e sfibrata. Un particolare che, anche se non sembra, può regalare qualche anno di troppo.

Non struccarsi. È vero, struccarsi è una vera noia e tante volte quando si è stanche è l’ultima cosa che si vorrebbe fare. Eppure, non farlo comporta seri problemi per la pelle che invecchia più rapidamente, diventando anche più spenta e visibilmente rovinata.

Truccarsi troppo. D’altro canto, anche truccarsi troppo può essere un problema perché il trucco non fa respirare la pelle che, di conseguenza, invecchia più rapidamente. Oltre a cercare di passare almeno un giorno a settimana senza trucco, giusto per dare un po’ di sollievo alla pelle, è quindi consigliabile optare per un make up leggero scegliendo trucchi che facciano respirare il più possibile la pelle.

Indossare abiti larghi. Se da giovanissime, gli abiti larghi ed informi danno una nota di freschezza in più, andando avanti con gli anni è importante prendersi cura del proprio aspetto anche per quanto riguarda il vestiario. Indossare abiti larghi e poco curati può invecchiare anche di due o tre anni.

Potrebbe interessarti anche -> Ballare mantiene il cervello giovane

Assumere posizioni sbagliate. Quando per comodità si sta un po’ ingobbite o si assumono posizioni sbagliate, si rischia di apparire più vecchie. Sarebbe quindi importante cercare di mantenere sempre una posizione eretta. Ciò aiuta anche ad avere un portamento migliore.

Passare troppe ore al computer o con lo smartphone. Anche se non è una bella notizia, passare troppe ore davanti al pc dona un colorito più spento alla pelle, affatica gli occhi e da quell’aria stanca che spesso può portare ad apparire più vecchie. Lo stesso vale anche per gli smartphone, motivo per cui la scelta ideale sarebbe quella di usarli meno e con poca luminosità. Non troppo poca però, o si rischia di danneggiare la vista.

Abusare con gli alcolici. L’alcol è un grande nemico della pelle in quanto annulla il potere degli anti ossidanti. Bevendo spesso e troppo, quindi, si finisce con l’avere una cute visibilmente più vecchia e con un colorito spento.

Dormire con il volto sul cuscino. Può sembrare strano ma l’abitudine di dormire con il visto sul cuscino, porta a degli sfregamenti che con il tempo possono far comparire delle, seppur piccole, rughe. L’alternativa è quella di abituarsi a dormire a pancia in su o, in alternativa, scegliere dei tessuti estremamente morbidi e delicati per federe e lenzuola.

Dormire poche ore a notte. Dormire poco è un’abitudine del tutto sbagliata che rientra tra le abitudini che fanno male al cervello e che, inutile dirlo, fa male anche alla pelle. Il colorito è più spento, gli occhi sono spesso gonfi e la pelle risulta tirata. Il tutto per un risultato sicuramente poco gradevole e che rischia di invecchiare di almeno un paio di anni.

Stare troppe ore al sole. L’estate è sempre più vicina e una delle abitudini più comuni è quella di esporsi al sole per troppe ore e spesso senza le adeguate protezioni. Farlo, come sempre più studi ripetono da anni, porta la pelle ad invecchiare prima (oltre che a correre il rischi di ammalarsi). Inoltre, prendere il sole o uscire senza occhiali da sole, porta a strizzare gli occhi più del dovuto e ciò può far venire le rughe intorno agli occhi.

Seguendo questi accorgimenti, apparire più giovani sarà semplice e immediato. Inoltre ci si sentirà meglio con se stesse e ciò porterà a sorridere con più facilità alla vita. Attenzione, però, perché sorridere troppo può far venire qualche ruga agli angoli della bocca.