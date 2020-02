Le previsioni meteo di domani ci illustrano che tempo farà sabato 21 febbraio nelle tre principali aree della Penisola, incluse temperature, eventuali precipitazioni e molto altro ancora.

Un nuovo weekend è pronto ad avere inizio e le previsioni meteo di questo venerdì ci hanno fatto ben sperare circa l’opportunità che il sole possa regalarci una due giorni di vero svago all’aria aperta.

Incrociamo le dita allora e iniziamo a scoprire insieme che cosa il meteo ci ha riservato per l’inizio di questo fine settimana, in particolare per la giornata di sabato 22 febbraio.

Arrivano infatti le previsioni del tempo zona per zona, un prospetto più che dettagliato che ci svela temperature, eventuali precipitazione e, in generale, condizione meteorologiche delle prossime ore.

Previsioni meteo domani, sabato 22 febbraio

Le previsioni metro di domani ci presentano un weekend che decollerà all’insegna del ben tempo, di temperature miti e di una generalmente prevalenza del sole.

Un po’ ovunque lungo lo stivale il cielo sarà dunque azzurro, con eccezioni ben più che rare che certo non turberanno l’inizio di un meraviglioso weekend.

Scopriamo ora più nel dettaglio come sarà il tempo nelle tre principali aree della Penisola in questo sabato 22 febbraio.

Nord

Ancora tanto sole per il settentrione con l’alta pressione dominante che porta cieli sereni o al al massimo poco velati. occorre comunque segnalare come unica eccezione qualche banco di nebbia al mattino lungo il Po. Le temperature si registrano pressoché stazionarie, con massime comprese tra i 12 e i 16 gradi.

Centro

Anche sulle regioni centrali domina l’alta pressione che porta un tempo ampiamente soleggiato e asciutto un po’ ovunque, fatta eccezione per alcuni locali addensamenti che oscureranno il cielo qua e là. Le temperature appaiono stazionarie, con massime comprese tra i 15 e i 18 gradi

Sud

Cieli generalmente sereni anche sulle regioni del meridione italiano, stante la presenza dell’anticiclone, con scarsi annuvolamenti diurni in particolare sulle zone appenniniche. Le temperature si presentano senza variazioni, con massime che oscilleranno tra i 12 e i 17 gradi.

