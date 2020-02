La pulizia del bagno non è affatto cosa piacevole. Per non parlare poi del vetro della doccia dove il calcare ogni volta si fa sempre più ostinato. Il box doccia è davvero il punto più noioso da scrostare ogni volta. Ma disponiamo di armi giuste per rimuovere lo sporco dal vetro della doccia totalmente? Vediamo cosa ci serve per pulire il vetro della doccia in modo corretto e completo.

Ormai le proposte fai-da-te per una pulizia efficace dei vari spazi della casa sono davvero moltissime e sempre più fruibili sul web. C’è un punto però che forse non tutte riescono a rendere pulito al meglio e questo è il vetro della doccia. Scopriamo qual è il prodotto fai-da-te pronto all’uso per un risultato davvero soddisfacente.

Vetro della doccia | Risultato eccellente nella pulizia

Quando si ha una doccia con vetro trasparente, pulirlo, talvolta, risulta davvero un’impresa ardua! La scelta della trasparenza sta nel fatto che essa riesce a donare grandezza maggiore alla stanza che ci appare più larga. Ma purtroppo c’è una nota negativa non da poco. Il calcare si incrosta facilmente sul vetro e toglierlo ci appare ogni volta molto difficile.

Oltre al calcare decisamente più evidente ci sono anche i residui di sapone ancora più frequenti e, quando ci si accinge ad accogliere degli ospiti improvvisi non è proprio il massimo. Un buon attrezzo da avere in casa a prescindere dai prodotti da utilizzare e da uno in particolare naturale, che vedremo tra pochissimo, è una spazzola tergivetro così che, nei momenti inaspettati con avvento di ospiti in casa, siamo pronte a rimuovere in un batter d’occhio.

Il prodotto naturale per assicurarci un’ottima pulizia del vetro della doccia

Per una pulizia vera e a fondo del vetro doccia pensiamo ne abbiate provate davvero tante, e dopo questi tanti tentativi, di risultati ben pochi! In realtà esiste qualcosa di efficace di origine naturale e a bassissimo costo. Sicuramente, il lavaggio di questa parte del bagno va fatto con cadenza regolare per evitare il più possibile muffa e calcare che potrebbero poi diventare un danno perché enormemente incrostate.

Molti angoli potrebbero essere stati trascurati ed è per questo che bisogna agire per tempo e minuziosamente. Tutti i detersivi in commercio contengono un alto tasso di sostanze tossiche e inquinanti, nonché un pericolo per la nostra salute. Ma, come accennato, esiste un prodotto naturale che siamo solite utilizzare nella nostra cucina ed il risultato vi lascerà a bocca aperta: si tratta dell’aceto bianco. L’aceto bianco, un ingrediente classico nell’alimentazione di tutti i giorni, si è rivelato un valido sgrassatore e detergente naturale.

Ma veniamo al dunque, come bisogna agire per pulire a fondo il vetro? Semplice, basta preparare una miscela di aceto bianco e acqua calda, versarla possibilmente all’interno di una bottiglia spray magari riciclata da un detersivo utilizzato e consumato precedentemente e vaporizzare le parti che sono state minacciate dallo sporco.

Un’alternativa è quella di passare sulle parti interessate direttamente un panno imbevuto di aceto diluito dapprima con acqua. Per lo sporco più tenace potete aggiungere alla miscela suddetta limone e bicarbonato, otterrete così un risultato di pulizia profonda.

Abbandonate i prodotti chimici e optate per quel che potete per prodotti naturali soprattutto nella vostra casa, diminuirete di molto i rischi per la salute senza rinunciare ai risultati.