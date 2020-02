Coppia | 5 buoni motivi per avere un amante

Avere un’amante può davvero avere delle ripercussioni positive? il concetto di amante può assumere connotazioni differenti e con esse anche differenti benefici.

Hai mai pensato ai reali significati della parola amante? In linea di massima quando si pensa ad un amante si pensa ad una relazione extra-coniugale, ad un torto nei confronti del partner. In realtà un’amante può rappresentare anche soltanto una persona con la quale si decide di condividere la propria sessualità, senza implicazioni sentimentali, che si abbia o meno una relazione sentimentale in corso. L’amante è quella figura esclusivamente sessuale con la quale si decide di scoprire i nostri desideri più profondi legati alla carne e al piacere.

Ti potrebbe interessare anche:Coppia | I mariti stressano le mogli 10 volte di più rispetto ai figli

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Amante: alcuni buoni motivi per averne uno

Un’ amante è una persona che ci appassiona, verso la quale si prova una fortissima attrazione e un forte desiderio. Un’ amante non è un amico sessuale: con un’amico col quale si ha una buona intesa sessuale ci si può aprire, confidare bersi una birra insieme, un’amante invece è una figura totalmente diversa, si distacca dalla nostra vita.

Questo tipo di relazione può essere molto appagante, il grado di coinvolgimento può essere variabile, gli incontri possono essere regolari o furtivi e dietro una relazione esclusivamente carnale senza impegno ci può essere una persona libera, quindi single o una persona impegnata in una relazione. Avere un amante è eccitante, spesso si ottiene il piacere sessuale che si cerca da sempre, ma molto spesso porta inevitabilmente ad affrontare sentimenti divergenti, in base ai propri tratti caratteriali e in base alla propria situazione sentimentale.

Di fronte alla consapevolezza di avere un partner, alcuni si sentono in colpa, altri al contrario, ridisegnano i momenti trascorsi con il loro amante e ne traggono godimento.

Al di là dei giudizi morali, quali sono i benefici legati al fatto di avere un’amante?

1/Avere un amante fa bene alla salute

I benefici per la salute sono sia fisici che mentali. Trovare l’amore può richiedere molto tempo, trovare un’amante è l’alternativa ideale in attesa di trovare il vero amore, per mantenere un minimo di “libido” . Inoltre è stato dimostrato che fare l’amore fa bene alla salute, genera ormoni della felicità, rafforza i muscoli, assicura una migliore qualità del sonno e riduce anche i rischi cardiaci.

2/Un amante aumenta la nostra autostima

Essere single per molto tempo può farci dimenticare che siamo sensuali e sexy, qualità che riemergono di fronte all’amante che ci vedrà sempre al massimo del nostro splendore, inoltre la sua presenza è un trampolino di lancio per la totale fiducia in noi. Regalarti una persona della quale non sei necessariamente innamorato è un modo di godere senza pensieri, con l’amante, puoi lasciare la luce accesa, osi di più, giudichi di meno, è molto più divertente quando non ci sono altre implicazioni.

3/Un amante aumenta la sensualità

Poiché si tratta di una relazione basata sulla libido e sulla sessualità, gli aspetti che svilupperemo di più sono la sensualità e le fantasie. Oseremo sperimentare luoghi insoliti in orari insoliti per durate insolite dato che l’eccitazione è tutto ciò che vi unisce.

4/un amante ci fa conoscere meglio sessualmente

Avere un’amante significa avere la libertà di sperimentare, senza paura di essere giudicati, di scoprire cosa ci piace di più, concentrandosi per esempio sulla padronanza delle sue dita, o sul linguaggio poco raffinato e pulito che usa per portarci con destrezza al culmine del piacere. Con lui impariamo a capire i nostri desideri, a esprimerci.

5/Avere un amante è divertente

Gli incontri con l’amante sono divertenti, non ci si aspetta niente dall’altro, ci prendiamo solo il meglio, quindi ci concediamo messaggi esilaranti, scappiamo dalle feste per unirci a lui se ne abbiamo voglia, ci nascondiamo nei posti più insoliti nei momenti più insoliti. Invece di rimuginare sul vuoto sentimentale della nostra vita, gettiamo allespalle i nostri pregiudizi e ci dedichiamo egoisticamente ai piaceri della vita. Unico problema: l’amante ha una data di scadenza, sarà necessario saper porre limiti alla durata di questa relazione fatta di lussuria. Perché se divertirsi è bello, trovare la persona che fa vibrare il nostro cuore è molto meglio.

Ti potrebbe interessare anche: Intimità di coppia | 5 consigli per farlo impazzire sotto le lenzuola