Zuppe depurative | 5 ricette un unico obiettivo: la tua salute

Zuppe depurative | 5 ricette facili, veloci e gustose per depurare l’organismo dalle scorie in eccesso. Rimettiti in forma con gusto

Depurare l’organismo è il primo passo da fare per sentirsi subito in forma, non solo a livello “bellezza” ma anche, e aggiungerei, soprattutto, a livello salutare. Nel web esistono numerose ricette detox, dalle bevande alle tisane ma per ciò che riguarda le zuppe, queste sono poco usate a tale scopo. Ecco che oggi vogliamo proporvi proprio delle ricette depurative, perfette per rimettersi in forma e depurare l’organismo dalle scorie in eccesso. Le zuppe depurative che vi presentiamo sono ben 5, diverse nel gusto e nel sapore ma con un unico obiettivo: sentirsi bella e in forma senza rinunciare alla bontà. In più, queste zuppe sono perfette per l’intera famiglia, ideali per grandi e piccoli, perfette per volersi bene sempre, specie a tavola. E’ proprio da qui che si inizia un percorso di miglioramento personale. D’altronde, siamo ciò che mangiamo, e quindi, iniziamo a mangiare bene. Quale migliore occasione se non iniziare con le zuppe depurative proprio oggi? Ecco, come farle, semplici, veloci e pratiche, pensate appositamente per il tuo benessere fisico!

Zuppe depurative | 5 ricette facili e veloci

Nella stagione invernale le zuppe ci riscaldano e ci aiutano a depurarci quando abbiamo un po’ esagerato a tavola con i dolci e con pietanze fritte o un po’ troppo pesanti. Ecco che per sentirci più leggeri possiamo preparare la zuppa depurativa che più preferiamo.

Usando le zuppe depurative non facciamo altro che depurare il corpo con minestre di verdura preparate con ingredienti in grado di eliminare le tossine e pulire l’organismo.

La cosa positiva è che questi piatti apportano al corpo i nutrienti necessari, sono ricchi di fibra e saziano l’appetito. L’ideale è includere le zuppe depurative gradualmente nella dieta, in modo da abituare il corpo e non stressarlo con un cambiamento troppo drastico.

Prima di iniziare, ricordiamoci di scegliere sempre ingredienti stagionali per le nostre zuppe. Ad esempio in autunno e in inverno possiamo dare la preferenza a ortaggi come cavolo riccio, verza, zucca e cavolfiore. In primavera e in estate, prediligeremo pomodori, zucchine, fagiolini, ecc. Ecco alcuni suggerimenti utili per le vostre zuppe depurative. 5 ricette veloci e pratiche da provare immediatamente!

Zuppa depurativa verdure mix | La ricetta

La zuppa depurative verdure mix è un ottima scelta perché al suo interno troviamo molte verdure diverse perfetta per gusti differenti. Una zuppa leggera, veloce da fare e molto molto depurativa, nonché antiossidante. Scopriamo subito gli ingredienti

Ingredienti per 4 persone

½ cipolla

360 g di cime di broccoli

160 g di sedano

300 g di peperone

360 g di finocchio

2 pomodori ramati (circa 300 g)

2 cucchiai di olio extravergine di oliva

Un pizzico di sale

Pepe q.b.

Acqua q.b.

Per accompagnare: 2 fette di pane abbrustolito

Procedimento

Per preparare la zuppa di verdure depurativa iniziate pulendo e tagliando le verdure: sbucciate la cipolla e tagliatela a cubetti. Eliminate le foglie e il gambo del broccolo, quindi staccate le cime e sciacquatele accuratamente sotto l’acqua fredda.

Lavate le coste di sedano e tagliatele a pezzi abbastanza grandi. Lavate il peperone, tagliatelo a metà ed eliminate il picciolo, i semi e i filamenti bianchi, quindi tagliate anch’esso a cubetti.

Lavate il finocchio e tagliatelo a pezzetti. Sbucciate i pomodori (se avete difficoltà potete sbollentarli per un paio di minuti e tagliateli a pezzetti.

In un tegame fate soffriggere leggermente la cipolla nell’olio, quindi aggiungete tutte le altre verdure e tanta acqua quanta ne serve a coprirle di un centimetro.

Salate leggermente, coprite con un coperchio lasciando un piccolo spiraglio per il vapore e fate cuocere a fuoco medio per circa 45 minuti. Trascorso il tempo le verdure saranno cotte e la minestra si sarà notevolmente ridotta. Toglietela dal fuoco e frullatela con un frullatore ad immersione.

Quando avrete ottenuto una zuppa di verdure liscia e omogenea aggiustate di sale e rimettetela sul fuoco. Portatela quindi a sfiorare il bollore mescolandola sempre. Servite la zuppa di verdure depurativa guarnita con un filo di olio extravergine di oliva e una macinata di pepe e, se volete, accompagnata da qualche crostino di pane leggermente tostato.

Se volete rendere la zuppa di verdure ancor più leggera mettete tutte le verdure, compresa la cipolla, nella pentola senza olio, coprite con l’acqua e cuocete allo stesso modo.

Zuppa depurativa mele e sedano | La ricetta

Con la stagione fredda gustare una zuppa calda è sempre un piacere e lo è ancora di più se viene preparata con ingredienti genuini e salutari. Questa zuppa ha origini irlandesi, dove viene preparata quotidianamente per depurare l’organismo.

La nostra zuppa avrà come ingredienti base mele e sedano. Che la mela faccia bene al nostro organismo è un fatto ben conosciuto date le numerosissime proprietà benefiche di questo gustoso frutto. Il sedano invece può essere utilizzato da chi vuole mantenersi in forma come sostituto di snack dolci o salati, essendo considerato un ottimo alimento bruciagrassi. Scopriamo gli ingredienti e il procedimento.

Ingredienti per 4 persone

2 mele

300 gr di sedano

1 litro di brodo vegetale

Farina di riso 2 cucchiai

Olio extravergine d’oliva 2 cucchiai

Sale marino integrale q.b.

Pepe bianco q.b.

Procedimento

Sbucciate, pulite ed affettate le mele. Stufate il sedano tagliato a listarelle in un tegame con un filo d’olio per una decina di minuti.

Riponete mele e sedano in una pentola capiente, dove verserete un litro di brodo vegetale, che avrete preparato secondo le vostre abitudini. Il nostro consiglio è comunque quello di non utilizzare per il brodo il dado pronto ma di preparare un trito di aromi e verdure, tra cui carote zucchine, cipolle, alloro e basilico.

Lasciate il tutto sul fuoco per 20-25 minuti e nel frattempo dedicatevi alla preparazione di una crema vegetale che servirà ad arricchire la vostra zuppa. In un pentolino versate un bicchiere d’acqua tiepida e due cucchiai di farina di riso. Portate a bollore e mescolate di tanto in tanto finché la crema non si sarà addensata. Spegnete il fuoco, aggiungete un cucchiaino d’olio e mescolate.

Quando mele e sedano saranno ben cotti, frullate il tutto, aggiungete la crema che avrete preparato alla zuppa e mescolate con un cucchiaio di legno. Da ultimo regolate di sale e di pepe.

Servite in tavola la zuppa ben calda, magari accompagnandola con dei cubetti di pane tostato.

Zuppa depurativa ceci e broccoletti | La ricetta

La zuppa depurativa ceci e broccoletti è perfetta per depurare l’organismo ma anche l’ideale da dare ai vostri bambini. Ricca di antiossidanti, questa zuppa è la cosa giusta per ritrovare l’equilibrio intestinale e depurare l’organismo. E poi una zuppa con ortaggi di stagione non stanca mai il palato e rinvigorisce il corpo: se fatta in abbondanza di sole verdure può essere mangiata ad un pasto con effetto detossificante (solo quella), con l’aggiunta dei ceci e crostini di pane, come piatto unico al pasto del giorno successivo. Scopriamo come realizzarla

Ingredienti per 4 persone

1 porro

1 finocchio

1 broccolo verde con le foglie

250 g di ceci già cotti

2 rametti di timo fresco

2 foglie di alloro

1/2 cucchiaino di misto di spezie in polvere (curry, cardamomo, fieno greco, pepe, ecc.)

olio extravergine di oliva

brodo vegetale 1litro

Procedimento

Tagliate a striscioline il porro, a piccoli pezzi il finocchio, le foglie e i gambi dei broccoletti (tenendo da parte le cimette).

In una pentola di coccio, su un cucchiaio di olio e un paio di acqua fate appassire il porro. Unite il resto delle verdure a pezzetti (tranne le cimette di broccolo) e le spezie.

Allungate con il brodo vegetale, quanto basta per fare appassire le verdure. Unite quindi il brodo vegetale in quantità da coprire le verdure.

Quando le verdure saranno quasi cotte, unite le cimette di broccolo e i ceci (già cotti). Terminate la cottura a fuoco molto lento per 25 minuti. Per una zuppa più densa frullatene un paio di mestoli e uniteli alla zuppa. Servite ben caldo.

Zuppa depurativa barbabietole e patate | La ricetta

Le barbabietole contengono betaina, un nutriente che aiuta a proteggere le cellule, a combattere le infiammazioni, a proteggere gli organi interni e a migliorare la circolazione. D’altra parte, i pigmenti della barbabietola favoriscono la disintossicazione, purificando il sangue e il fegato. Una zuppa davvero salutare e gustosa. In più, il colore rosso vivo della barbabietola, renderà la vostra zuppa un piacere anche per gli occhi! Scopriamo gli ingredienti

Ingredienti per 4 persone

Barbabietole (250 g) potete acquistare le barbabietole già cotte sottovuoto

750 ml di acqua

1 patata piccola

1 spicchio d’aglio

Foglie di alloro

Olio di oliva (15 g)

Sale e pepe a piacere

Preparazione

In primo luogo, lavate e pelate le barbabietole, la cipolla, l’aglio e la patata.

Poi, in una casseruola versate l’acqua con l’aglio e l’alloro.

Aggiungete i vari ingredienti.

Coprite con un coperchio e lasciate cuocere a fuoco basso fino a completare la cottura.

Frullate il tutto e aggiungete sale e pepe.

Una volta pronta, servite la vostra vellutata.

Zuppa depurativa carciofi e funghi | La ricetta

La zuppa depurativa carciofi e funghi è l’ideale se soffri di gonfiore addominale poiché i carciofi contengono cinarina, fitosteroli e fibra che accelerano il processo digestivo ed eliminano i grassi in eccesso.

Inoltre, queste sostanze prevengono la stitichezza, la distensione addominale e l’acidità di stomaco.

Ingredienti per 4 persone

6 carciofi

1 porro

1 mazzetto di prezzemolo

200 gr di funghi porcini

50 gr di margarina (o burro )

sale q.b.

1 scalogno

pepe q.b.

1 limone

Procedimento

Spremere il limone. Eliminare il gambo dei carciofi, staccare le foglie dure, con un coltello affilato tagliare le punte, dividerli a metà, togliere la peluria interna e tagliarli a spicchi; immergerli in una ciotola con acqua acidulata con il succo di limone per evitare che anneriscano.

Pulire lo scalogno e tritarlo finemente insieme con l’aglio. Eliminare la radice e le foglie esterne dure del porro, lavarlo, asciugarlo con un canovaccio da cucina e tagliarlo a rondelle.

In un tegame, a fuoco moderato, fondere il burro e appassire le rondelle di porro, unire il trito di aglio e scalogno e farli rosolare. Scolare gli spicchi di carciofi dall’acqua acidulata, asciugarli e metterli nello stesso tegame. Far cuocere per 5-6 minuti, rigirando di tanto in tanto con un cucchiaio di legno.

Nel frattempo eliminare la parte terrosa dei funghi, strofinarli con un telo umido e tagliarli a fettine. Aggiungerli ai carciofi e farli rosolare per un minuto circa. Togliere 2 cucchiai di composto di funghi e carciofi e tenerlo da parte.

Versare nel tegame carciofi, funghi e 1 litro di acqua bollente; salare, pepare, e cuocere per 20 minuti mescolando di tanto in tanto. Unire prezzemolo lavato e tritato, togliere il tegame dal fuoco e passare il composto al passaverdure.

Versare il passato nello stesso tegame, far scaldare la zuppa, versarla nella zuppiera di servizio, guarnirla con i due cucchiai di composto tenuti da parte e servirla calda.

Zuppa depurativa zucca e zenzero | Ricetta – VIDEO

(Fonte: youtube.it)