Scopri perché non ti vuoi abbastanza bene in base al tuo segno zodiacale.

Volersi bene dovrebbe essere qualcosa di istintivo ed in grado di appartenere a tutti. Purtroppo, però, non tutti ci riescono e la cosa più triste è che quelli che reputano dei motivi in realtà non lo sono quasi mai. Amarsi è indispensabile per costruire la propria autostima e per star bene da soli e tra la gente. È ciò che serve per accettarsi per come si è e per non farsi condizionare dai giudizi altrui. Non amarsi è di conseguenza il più grande sgarbo che possiamo fare a noi stessi. E, proprio per questo, ognuno di noi dovrebbe fermarsi ogni tanto per cercare di capire se si ama abbastanza. In caso contrario andrebbero analizzate le motivazioni e trovata una soluzione applicabile in poco tempo.

E visto che a volte, anche il non volersi abbastanza bene può dipendere dall’influenza che le stelle hanno su di noi, oggi dopo aver visto come scoprire se la persona che ci piace è innamorata di noi e qual è il complimento giusto da fare ad ogni segno zodiacale, proveremo a scoprire la causa che spinge i vari segni a non amarsi abbastanza. Come sempre, trattandosi di un aspetto che ha a che fare con il modo di sentire le cose, il consiglio è quello di controllare anche il profilo dell’ascendente, in modo da avere un’idea più chiara dei motivi per cui non ci si vuole abbastanza bene e di come risolvere le cose.

Non ti ami abbastanza? Ecco il perché in base al tuo segno zodiacale

Ariete – Non ti ritieni abbastanza in gamba in qualcosa

Il tuo modo di vivere le cose ti porta a considerarti sempre e solo in base ai successi che ottieni. Ciò significa che tante volte, anche se dovresti amarti, finisci con il metterti in castigo e tutto solo perché non sei riuscita a vincere una gara, a superare un esame o a soddisfare determinate aspettative. La verità è che dovresti amarti a prescindere da tutto questo, perché tu vali prima di tutto come persona e i successi ai quali tieni tanto sono solo un contorno. Devi imparare a vederti davvero e a capire che non sono traguardi o premi a darti valore ma il valore stesso che tu scegli di avere e di mettere in campo ogni giorno della tua vita. Se riuscirai a capire questo amarti sarà la cosa più semplice del mondo.

Toro – Pensi troppo alle tue debolezze

Di base sei una persona introspettiva e capace di osservare il mondo da un’angolazione inusuale. Questo fa si che quando decidi di analizzare qualcosa lo fai fino in fondo e ciò vale anche per te. Purtroppo quando ti metti sotto la lente, tendi a concentrarti più sui difetti che sui pregi e quando lo fai tendi a puntare il dito soprattutto sulle tue debolezze. Ricorda, però, che queste sono anche ciò che ti rende umana e che esattamente come i tuoi punti di forza, delineano quella che sei. Il tutto sta nell’imparare a guardarle da una giusta prospettiva, consapevole del quadro generale e non di ciò che vedi spesso in modo troppo ravvicinato. Solo così potrai apprezzare quelle sfumature che ora non vedi ma che nel giusto quadro sapranno darti un’immagine di te migliore di quanto non pensi ed in grado di farti sorridere anche di quegli aspetti per i quali spesso ti vergogni o tendi a non considerarti per quanto vali.

Gemelli – Ti dai troppo addosso

Sebbene tu sia una persona principalmente positiva, quando hai i tuoi momenti no tendi a darti addosso come poche altre persone. Questo fa si che ai tuoi occhi, ogni errore commesso sia del tutto causa tua o di un destino avverso che per qualche strano motivo di spinge comunque a sentirti in difetto. Inutile dire che ragionando in questo modo è difficile riuscire a volersi bene e che per farlo dovresti sforzarti di cambiare visione delle cose e di contestualizzare ciò che ti capita senza pensare di essere sempre al centro dell’universo. Perché se c’è una cosa che è certa è che non lo sei e se da un lato la cosa può dispiacerti, dall’altra dovrebbe sollevarti del senso di responsabilità che ti porti addosso e che ti spinge a darti contro per ogni piccolo errore. Un buon modo per iniziare a volerti bene come meriti, no?

Cancro – Pensi che tutti ti odino e basi l’amore per te su questo

Quando si parla di volersi bene, sono due gli errori che commetti più spesso. Il primo è quello di pensare di sapere sempre cosa pensano gli altri, attribuendo loro dei sentimenti negativi nei tuoi confronti. Il secondo è quello di pensare di poterti voler bene solo se tutti ti amano. Questi due elementi, insieme, ti portano a volerti meno bene di quanto vorresti e a vivere una vita che non è mai piena e soddisfacente come invece potrebbe essere. Se solo ti accorgessi che gli altri non pensano di te le cose brutte che credi, ti sentiresti molto più sollevata. Al contempo, imparare ad amarti a prescindere da cosa gli altri pensano o dicono di te, sarebbe un punto di forza che una volta raggiunto di aiuterebbe a star bene con se stessa. Una sensazione che ti piacerebbe di sicuro.

Leone – Non riesci ad amarti se non sei sempre al centro del mondo

Posto che è davvero difficile che tu non riesca a volerti bene, quando ciò avviene è solo perché hai una prospettiva sbagliata delle cose. Questo ti porta a pensare che l’unica cosa che vale davvero è quella di stare sempre al centro dell’attenzione, di farti notare e di essere la protagonista di qualsiasi evento o situazione ci sia in ballo. Un aspetto che ha anche dei risvolti negativi come quello delle aspettative che investi su te stessa e che se non ti vedono raggiungere i tuoi obiettivi, ti portano a prendertela con te stessa. Nel pretendere sempre di più finisci con il perdere di vista te stessa e l’importanza del volerti bene a prescindere dai risultati. Perché in fondo, ciò che conta è amarsi proprio quando le cose non vanno e non il contrario.

Vergine – Pensi troppo in negativo di te e degli altri

La verità è che quando si finisce con il fare pensieri negativi su tutti, anche la percezione che si ha di se stessi tende ad avere dei risvolti negativi. Così, sebbene non sia nelle tue intenzioni, finisci sempre con il darti addosso ed il sentirti inadeguata ad ogni piccolo problema. Si tratta di una situazione per la quale fai fatica a rimediare e che ti porta a vivere male. E tutto quando potresti semplicemente imparare a fare pensieri più positivi sia verso gli altri che verso te stessa. Forse può sembrarti impossibile ma anche la positività può essere allenata e a volte basta davvero poco per fare la differenza.

