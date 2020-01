Tiramisù salato di Melanzane | La ricetta che non ti aspetti. L’alternativa originale alla classica parmigiana di melanzane

Il famosissimo dolce italiano, cambia le sue sembianze e diventa salato, per accontentare tutti i palati e le esigenze. Se ogni variante ha il pregio di portare un tocco di innovazione, con la versione salata farete una gran bella figura con i vostri ospiti. Ideale come piatto unico ma anche come antipasto o secondo piatto. Una ricetta versatile perfetta per tutti i palati.

Se preparato con attenzione, il tiramisù salato di melanzane può essere degno dei migliori ristoranti, anche esteticamente. Infatti, si presta bene a giochi cromatici (per esempio presentato in piccoli bicchieri trasparenti), ciotole particolari, bicchieri da cocktail e anche barattoli per le conserve. Ovviamente potrete sbizzarrirvi in base agli oggetti che avete in cucina.

Il tiramisù salato di melanzane è una buona alternativa alla classica parmigiana di melanzane, un piatto davvero squisito. Questa ricetta racchiude tutto il gusto delle melanzane fritte con la piacevole freschezza dei formaggi. Scopriamo gli ingredienti e il procedimento

Tiramisù salato di melanzane | Ingredienti per la ricetta

250 g di mascarpone

300 g di pomodorini datterini,

1 melanzana,

1 cucchiaio di gorgonzola,

2 cucchiai di formaggio grattugiato,

qualche fetta di pane da tramezzino,

qualche foglia di basilico,

olio di oliva per friggere,

olio extravergine d’oliva per condire,

sale

pepe.

Tiramisù salato di melanzane | Il procedimento

Lavorate in una ciotola i formaggi con una frusta, fin quando non otterrete una crema morbida. Potete usare una frusta manuale o elettrica, a seconda delle vostre abitudini.

Aggiungete alla crema un po’ di pepe nero.

Dopo aver lavato la melanzana, tagliatela a piccoli dadini, che friggerete in abbondante olio d’oliva.

Quando saranno dorati, salate e riponeteli su un piatto con della carta assorbente, in modo da eliminare l’olio in eccesso.

Adesso dedicatevi ai pomodorini: dovrete lavarli e tagliarli in due parti. Lasciateli cuocere in una pentola, con un filo di olio extravergine d’oliva, le foglie di basilico, il sale e il pepe.

Questo tiramisù può essere servito in un bicchiere: tagliate quindi le fette di pane da tramezzino a seconda della grandezza del bicchiere.

Sul fondo di bicchiere dovrete adagiare un cucchiaio di crema, su cui andrete a posizionare il disco di pane.

Aggiungente quindi un’altra cucchiaiata di crema, i tocchetti di melanzana fritti, i pomodorini e continuate a creare gli strati, mettendo ancora pane, crema e verdure.

Questi tiramisù monoporzione possono essere preparati in anticipo e conservarti in frigo, ma ricordate di tenerli a temperatura ambiente almeno per una trentina di minuti, prima di consumarli.

Potete congelare il tiramisù salato di melanzane accertandovi prima di averlo ben coperto adeguatamente e che non sia caldo. Aspettate sempre che si raffreddi prima di congelarlo o di riporlo nel frigo. Per quanto riguarda il frigo, il Tiramisù può rimanere in frigo coperto in un contenitore ermetico per un massimo di 3 giorni.