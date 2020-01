Ritirato Formaggio di Moena DOP | Rischio microbiologico

Ritirato Formaggio di Moena DOP dai Supermercati per rischio microbiologico | Il Ministero della Salute avverte i consumatori “Non consumatelo”

Il Ministero della Salute ha reso pubblico un altro richiamo alimentare. Dopo le uova ritirate dal mercato per rischio microbiologico, ora il richiamo è per un’altra tipologia di alimento: il Formaggio. In modo particolare parliamo del “Puzzone di Moena DOP” che, da analisi svolte dall’OSA, il sistema di informazione ai consumatori, si sono rese necessarie misure di richiamo per tale prodotto. Il rischio è quello microbiologico. Ma scopriamo di più sul modello di richiamo reso pubblico dal Ministero della salute.

Ritirato Puzzone di Moena DOP | Allerta microbiologica

Come si evince dal modello di richiamo pubblicato sul sito del Ministero della Salute, il formaggio ritirato dal mercato è il PUZZONE DI MOENA DOP gr200. Il prodotto alimentare “incriminato” è noto ai consumatori con tale denominazione ed è prodotto a Marchio “Regione che Vai”.

Il formaggio è commercializzato dall’azienda Aldi srl e il Marchio di identificazione dello stabilimento/del produttore è IT 05 195 CE, prodotto da Trentin S.p.a. con sede dello stabilimento in Via Genova, 19 37053 Cerea (VR).

Il formaggio “Puzzone di Moena DOP” è venduto in confezione da 200grammi con scadenze varie:

30/01/2020

03/02/2020

07/02/2020

20/02/2020

24/02/2020

07/03/2020

20/03/2020

I Lotti prodotti contaminati risultano essere i seguenti:

21324

21324A

Il motivo del richiamo imposto dal Ministero della Salute per il “Puzzone di Moena DOP” riguarda un rischio microbiologico. In modo particolare il formaggio risulta essere contaminato da possibile Listeria monocytogenes.

Il Ministero della salute avverte e raccomanda ai consumatori finali di NON consumare il prodotto e di restituire tale prodotto in qualsiasi punto vendita ALDI. Per informazioni si prega di contattare il servizio clienti ALDI, al seguente numero telefonico: 800 370 370.

(Fonte: Miisterodellasalute.it)