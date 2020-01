Che cosa vedere questa sera in tv? Scopri il palinsesto della prima serata di oggi, tutti i programmi selezionati per noi dai canali in chiaro più seguiti.

La prima serata di oggi ci apre le porte del tanto atteso weekend. Come godercela al meglio? Un po’ di relax dopo la settimana lavorativa non farà certo male, perché non concederci allora un meritato divano e un bel programma da seguire in tv?

CheDonna.it vi aiuta nell’organizzazione della serata indicandovi i programmi tra cui potrete scegliere l’intrattenimento del vostro venerdì sera.

Ecco infatti qua sotto, come ogni giorno, il palinsesto televisivo della prima serata di oggi, un dettagliato elenco che vi illustra i programmi selezionati per voi dai canali in chiaro più seguiti del piccolo schermo.

Le alternative sono veramente variegate, perfetto per soddisfare ogni personale inclinazione. A voi il compito di consultare l’elenco e fare poi la scelta definitiva.

Buona serata a tutte!

Stasera in tv: palinsesto venerdì 24 gennaio

Rai Uno – Il Cantante Mascherato (TalentShow)

8 celebrità si esibiscono in performance canore, in forma anonima, nascosti dietro una maschera pittoresca e spettacolare. L’assoluta segretezza è il punto fermo e irrinunciabile del programma. Una giuria formata da 4 elementi, il televoto del pubblico e quello sui social sanciranno il destino dei concorrenti: solo una volta eliminati potremo sapere chi erano i concorrenti misteriosi.

Rai Due – N.C.I.S. Los Angeles – Stagione 11 Episodio 5 – Il Cubo (Telefilm)

Una bizzarra coppia di coniugi ha appeso sulle sue pareti di casa un quadro non solo famoso ma anche scomparso da anni. La polizia di cosa Angels scoprirà Il Cubo, così si chiama il quadro, rimanendo a dir poco esterrefatti.

Rai Tre – Benvenuto Presidente (Film)

Giuseppe Garibaldi (Claudio Bisio), detto Peppino, è un montanaro disoccupato che si ritrova per errore ad essere eletto Presidente della Repubblica italiana. Dotato solo di onestà e buon senso riuscirà però come per magia a conquistare la fiducia di un popolo che oramai non crede più nella politica.

