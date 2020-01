Test | Scegli una chiave e scopri la tua personalità nascosta

Questo test è semplice e veloce ed è stato progettato da un rinomato psicologo! Scegli una chiave e scopri la tua personalità nascosta!

Grazie a questo divertente test della personalità potrai scoprire qualcosa di interessante sulla tua personalità magari alcuni dettagli che ti definiscono e di cui non avevi nessuna idea.

Scegli una chiave e ti dirò chi sei

Una semplice scelta può rivelare i tuoi gusti, preferenze, punti di forza o di debolezza e molte altre cose. Come è possibile? Tutto grazie a un fenomeno psicologico che consiste nell’analisi dei fattori inconsci, che rivelano le tendenze personali e i nostri desideri profondi. Gli specialisti sono in grado di decifrare questo processo e capire i fattori che hanno influenzato la nostra scelta.

Prova a fare questo test e scopri gli angoli nascosti della tua personalità. Tutto quello che devi fare è scegliere una delle 6 chiavi che vedi di seguito. Non pensare troppo e non cercare dettagli e risposte. Concentrati su ciò che senti e vedrai che c’è sempre una chiave che attira la tua attenzione in particolare.

1. La chiave semplice

Hai scelto la chiave più semplice e più comune tra tutte quelle presentate. Non ha ornamenti ed è la chiave più efficace per aprire le porte e tu sei proprio come lei. In altre parole, non ti concentri eccessivamente sulla tua prospettiva e sugli “ornamenti”, ma hai idee, obiettivi ben definiti nella vita e sai cosa vuoi. Sei una persona molto razionale, analitica e molto determinata. La mancanza di decorazioni può significare che non ti senti sempre a tuo agio con le altre persone, specialmente nel caso di situazioni artificiali. Il tuo modo di essere è così diretto e semplice che puoi sentirti vulnerabile e fragile, ma sei in grado di affrontare ogni tipo di situazione purché ti concentri sul tuo obiettivo.

2. La chiave affidabile

Se la chiave numero 2 ha attirato la tua attenzione, devi sapere che hai scelto la chiave affidabile, in grado di aprire qualsiasi porta, una sorta di passpartout di un castello incantato. Se hai scelto questa chiave gli altri ti vedono come una persona carismatica, innovativa e degna di fiducia. Sai valorizzare l’amicizia, sei fedele e ti aspetti lo stesso dai tuoi amici. Ecco perché la tua cerchia di amici potrebbe non essere la più estesa al mondo, ma è un piccolo gruppo di cui però puoi sempre fidarti.

3. La chiave rara

Se hai notato la chiave con il numero tre, hai scelto quella strana. Cosa significa? Sicuramente sei una persona molto fiduciosa e credi in te stesso altrimenti non rischieresti di scegliere la chiave più rara. I denti di questa chiave possono essere molto fuorvianti e non si può sapere con certezza se la porta che si desidera aprire verrà effettivamente aperta. Sei una persona determinata e la tua testa è piena di mille idee. Se vieni sfidato, accetti senza pensarci due volte. Ti piace avere il controllo della tua vita e sei sempre disposto a intraprendere qualsiasi avventura che ti aspetta dietro l’angolo.

4. La chiave del quadrifoglio

Hai scelto la chiave numero quattro? Hai notato che questa chiave ha la forma di un quadrifoglio? Sei una persona molto allegra, rilassata e sempre ottimista, che guarda il lato positivo di ogni situazione. Sfortunatamente, la tua grande gioia può portarti a prendere decisioni impulsive. Ad ogni modo, hai un grande dono che molte persone desiderano: la capacità di affrontare la vita con un sorriso che va da un orecchio all’altro.

5. La chiave decorata

Hai scelto la chiave più decorata di tutte tra quelle presentate. È simile alle chiavi delle fiabe e delle stanze delle principesse nelle storie di fantasia. Ciò significa che sei un sognatore creativo con una personalità curiosa e una vivida immaginazione. Sei un vero artista e se qualcosa ti definisce più di ogni altra cosa è che ami con tutto il tuo cuore. Prendi le cose sul personale e talvolta la tua personalità unica e incomparabile è vista molto male dagli altri. Ecco perché puoi sentirti mal ricevuto dal gruppo, escluso e non compreso.

6. La chiave classica

Hai scelto la chiave classica? Sicuramente sei molto razionale e sei guidato dalla logica. Puoi concentrarti facilmente ma, allo stesso tempo, è molto difficile per te lasciare la tua zona di comfort. Ecco perché puoi diventare iperprotettivo con chiunque ami, compresa la tua famiglia, il tuo partner o i tuoi amici. Sei diventato maturo molto velocemente nella vita e hai le idee molto chiare. Sei ammirato dagli altri anche se puoi sentire la mancanza di spontaneità e follia nella tua vita.

Fonte: Dazzlingnews