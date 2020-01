Ritirate Uova “Verso Natura” Conad | Rischio microbiologico

Ritirate dai punti vendita Conad Uova Biologiche | Alto rischio microbiologico trovato dal Ministero della Salute in alcuni lotti prodotti

Un altro ritiro, questa volta riguarda i punti vendita Conad che hanno segnalato alle autorità competenti, un alto rischio microbiologico in alcuni lotti di categoria contenenti uova biologiche. Il modello di richiamo pubblicato dal Ministero della Salute in data 22 gennaio scorso, cita proprio le uova “Verso Natura” biologiche a marchio Conad. Ma scopriamo di più nel modello di richiamo pubblicato sul sito del Ministero della Salute.

Conad | Ritirate Uova “Verso Natura” bio | Il modello di richiamo del Ministero

Dopo l’ultimo richiamo, avvenuto a distanza di pochi giorni, delle uova biologiche Olivero, un altro richiamo e conseguente ritiro dagli scaffali dei punti vendita Conad è stato pubblicato dal Ministero della Salute. Parliamo anche in questo caso di uova e, in modo particolare, delle Uova “Verso Natura” biologiche a marchio Conad. Come si evince proprio dal modello pubblicato sul sito del Ministero della Salute, il richiamo è stato effettuato per rischio microbiologico, importante per la salvaguardia della salute dei consumatori finali.

Ma scopriamo di più sul prodotto richiamato. Dal modello di richiamo, è reso noto che le uova contaminate sono conosciute al mercato come: Uova fresche categoria A biologiche, a marchio CONAD – “Verso Natura”.

Le uova biologiche ritirate sono prodotte nello stabilimento del, già noto, OLIVERO CLAUDIO, con sede in via RIGRASSO, 9 – 12030 MONASTEROLO DI SAVIGLIANO (CN) Piemonte.

Il prodotto è commercializzato dalla Società Cooperativa Conad e, in questo richiamo, sono noti i lotti contaminati. Parliamo del lotto di produzione numero: 5528139926

Le uova biologiche “Verso Natura” ritirate hanno, come data di scadenza o termine minimo di conservazione l’8 Febbraio 2020.

Le uova biologiche sono commercializzate in confezioni da 2, confezioni da 6 uova biologiche e di vario calibro. Nel richiamo del Ministero della Salute si capisce che il ritiro dai punti vendita Conad è avvenuto a scopo cautelativo per sospetta presenza di contaminazione microbiologica. Conseguentemente, il Ministero della Salute avverte i consumatori tutto di non consumare le uova in questione e di restituirle, qualora già acquistate, presso il punto vendita di riferimento.

