Scopri come ogni segno dello zodiaco gestisce l’influenza e quali sono i comportamenti tipici che vengono messi in atto.

In questo periodo sta dilagando l’influenza e ciò ha portato più persone a trovarsi costrette a casa tra farmaci e forti emicranie. Un problema che ognuno tende ad affrontare in modo diverso in base al grado di resistenza, alla capacità di trascorrere il tanto (a volte troppo) tempo libero e la consapevolezza di non essere al meglio di se nel rapportarsi con gli altri. A delineare il modo di comportarsi sono solitamente carattere, esperienze di vita, tolleranza del dolore o dello stato di malessere in generale e capacità di esporsi anche quando non si sta affatto bene.

A tutto ciò, però, si unisce anche l’influenza (questa volta di altro genere) che le stelle hanno su di noi e che può portare a cambiare il modo di comportarsi. Oggi, quindi, dopo aver visto come ogni segno zodiacale dovrebbe affrontare ciò che gli fa più paura al momento e cosa si aspettano dagli altri i vari segni dello zodiaco, scopriremo come ogni segno gestisce l’influenza. Trattandosi di un modo di fare che spesso ha a che fare anche con aspetti personali legati alla propria infanzia e ai sentimenti, il consiglio è quello di controllare anche il profilo dell’ascendente in modo da avere un’idea più chiara della situazione.

Astrologia: Ecco si comportano i segni zodiacali quando hanno l’influenza

Ariete – Si mostrano di pessimo umore

I nati sotto il segno dell’Ariete detestano star male perché ciò significa non poter uscire. Abituati ad una vita dinamica e per lo più all’aria aperta, quando si trovano costretti a stare tra le mura domestiche, diventano quindi scontrosi, mostrandosi a tutti di pessimo umore. Irascibili e dall’offesa facile, possono risultare intrattabili e sempre pronti a lamentarsi della loro condizione. Un aspetto che si potrebbe rendere meno gravoso distraendoli ed aiutandoli a sopportare la noia. In questo modo, forse, sapranno come godersi anche il riposo forzato, rendendosi conto che anche in casa possono esserci cose piacevoli da fare, persino se non ci si sente in splendida forma.

Toro – Diventano ipocondriaci

I nativi del Toro amano star male e quando ciò accade iniziano a preoccuparsi in modo eccessivo per la propria salute. Oltre a sentire il medico e chiunque abbia consigli da dispensar loro, diventano un po’ lamentosi ma soprattutto allarmati da ogni possibile sintomo che indichi un peggioramento. Escluso questo sono abbastanza tranquilli e si concedono diverse ore di riposo, soprattutto perché consapevoli di non dover eccedere in alcun modo se lo scopo è quello di guarire presto. Attenzione, però, a non spaventarli con sintomi che gli erano sfuggiti perché in tal caso potrebbero iniziare a dare di matto, al punto tale da peggiorare visibilmente.

Gemelli – Cercano di star su più che possono

I nati sotto il segno dei Gemelli non amano star male e quando succede negano l’evidenza fino alla fine. C’è da dire che molto dipende anche dalla situazione che si trovano a vivere perché se si parla di studio o lavoro, di sicuro approfitteranno della cosa per riposarsi un po’. Per il resto, però, si mostreranno più forti e resistenti, cercando di non cambiare eventuali programmi e di vedersi comunque con gli amici. Per loro restare in casa più del dovuto sarebbe infatti causa di noia. E se c’è una cosa che proprio non sopportano questa è appunto la possibilità di annoiarsi per delle ore. Seppur a fatica, quindi, si mostreranno più su che possono per far si che se proprio impossibilitati ad uscire, gli amici vadano a fargli visita. Con loro, ovviamente, cercheranno di essere cordiali come sempre e tutto anche se visibilmente provati.

Cancro – Cercano più attenzioni dagli altri

Quando sono ammalati, i nativi del Cancro sentono un maggior bisogno di attenzioni che non esitano a chiedere a chi sta loro intorno. Se assecondati, si limitano a dire di star male e ad approfittarsi un po’ di chi decide di stargli accanto. In caso contrario inizieranno a lamentarsi in modo costante e crescente e tutto fin quando non otterranno le attenzioni di cui hanno tanto bisogno. Se non stanno troppo male tenderanno ad apparire mosci ma gentili. In caso contrario rischiano di diventare un po’ scontrosi, specie se a causa del malessere arrivano ad annoiarsi. Insomma, trattarli non è affatto semplice, sopratutto perché possono cambiare modo di fare da un momento all’altro e senza il minimo preavviso.

Leone – Cercano di superare indenni la cosa

I nati sotto il segno del Leone sono troppo presi dalle loro mille faccende per ammettere di star male e questo li porta inevitabilmente ad aggravarsi e a peggiorare la propria situazione. Quando si trovano faccia a faccia con la realtà, diventano scontrosi e tendono a stare sulle loro, sopratutto se hanno accanto qualcuno che gli ricorda di aver esagerato quando erano ancora in tempo per fermarsi. L’unico modo per tirarli su di morale è quello di farli sentire al centro dell’attenzione, cosa che gli fa sempre piacere, anche da ammalati. In tal caso, però, potrebbero iniziare ad approfittarsi della situazione, esagerando i propri sintomi per sentirsi carichi di attenzioni.

Vergine – Cercano di non affaticarsi

I nativi della Vergine, sono precisi anche quando stanno male. Nel tentativo di guarire presto, quindi, cercheranno di stare al caldo e di evitare di stancarsi. Malati esemplari, non hanno un gran bisogno degli altri perché preferiscono oziare guardando la tv o dormendo per rimettersi in forze. Ogni tanto, però, specie se si sentono annoiati possono cercare un po’ di compagnia. Il problema è che quando stanno male non hanno mezzi termini e se si sentono improvvisamente stanchi sono in grado di invitare ad andarsene chiunque sia andato a trovarli e tutto senza sentirsi in colpa. Dopo tutto hanno dalla loro la scusa di doversi rimettere in forma.

