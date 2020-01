San Valentino | Le 5 location più romantiche d’Italia | le città più romantiche in Italia per trascorre il giorno più dolce dell’anno in compagnia dell’amore

San Valentino si sta avvicinando e voi non avete ancora un’idea precisa su dove passarlo? A tutti noi piace ricevere attenzioni dalla persona amata, soprattutto a San Valentino, la festa degli innamorati.

Se state pensando di organizzare un romantico weekend per San Valentino, ecco qualche consiglio per trascorrere una serata indimenticabile in Italia: le destinazioni più romantiche per San Valentino. Le location italiane sono infinite ma se volete trascorrere un giorno davvero romantico, vi suggeriamo alcune tra le location più suggestive per passare un indimenticabile giorno degli innamorati. Vediamo le 5 location italiane che fanno da cornice all’amore.

Potrebbe interessarti anche: San Valentino | organizzare un viaggio romantico | Segui i consigli

Le 5 location italiane dove passare il San Valentino

Da nord a sud, passando per le Isole, le location italiane sono svariate per trascorrere il giorno di San Valentino nel modo più romantico possibile. Di seguito la lista dei 5 posti più romantici d’Italia.

Potrebbe interessarti anche: 14 armi di seduzione femminile che infiammano gli uomini

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

1. Verona

Come non pensare al balcone di Giulietta quando si pensa alla città di Verona e non sospirare d’amore. Verona è la città per eccellenza del romanticismo, cosiddetta Città dell’amore resa celebre dal famoso dramma “Giulietta e Romeo” di William Shakespeare, il quale ambientò l’intera opera. Se non avete mai visitato questa città, è giunto il momento per farlo in compagnia della vostra dolce metà. È possibile visitare l’intera città divenuta patrimonio culturale con un carattere misterioso ed antico. Proprio a Verona si festeggia il San Valentino con una 3 giorni dedicata agli innamorati di tutto il mondo. Tutto si colora di rosso, i vicoli, le piazze e persino le fontane. La manifestazione prende il nome, appunto, di Verona in Love. Quale migliore occasione per onorare il giorno più romantico dell’anno.

Potrebbe interessarti anche: San Valentino | come organizzarsi se si ha un rapporto a distanza

2. Venezia

Nulla di più suggestivo che passare una notte, o un intero weekend, a Venezia. Maestosa città sull’acqua che, con i suoi canali, dona un senso di romanticismo antico e puro. Nella città veneta è possibile visitare piazza San Marco e soffermarsi ad ammirare il meraviglioso panorama. Non può mancare l’aperitivo, che in questo caso è d’obbligo per festeggiare l’amore e assaporare un vero Spritz. Immancabile una passeggiata a bordo della tipica gondola.

3. Roma

Per chi, invece, vuole godersi una serata senza tempo, l’ideale è Roma, la città eterna con le sue infinite sfaccettature è la location ideale per divertirsi in compagnia del proprio partner e respirare l’odore di storia tra i vicoli del centro storico. Basta voltare l’angolo e scoprire posti incantati, fermi all’età del romanticismo, dove la cultura si mescola con la spensieratezza. Consiglio, per chi volesse passare il giorno di San Valentino a Roma, di visitarla di notte, suggestiva e mastodontica vi rimarrà per sempre nel cuore.

Potrebbe interessarti anche: Consigli hot | 5 idee “bollenti” per il tuo San Valentino

4. Gradara, Marche

Nel centro Italia sorge questa ridente cittadina, Gradara. Sicuro poco conosciuta dalla maggior parte delle persone ma, cosa c’è di tanto particolare in questo borghetto medievale da visitare proprio nel giorno di San Valentino? Ebbene, pochi sanno che Gradara divenne teatro della storia d’amore più importante della letteratura mondiale grazie a Dante Alighieri che colloca Paolo e Francesca nel girone dei lussuriosi. Infatti ogni anno, proprio a Gradara, nel periodo di San Valentino, viene organizzato l’evento “Gradara d’amare”, dove il romanticismo fa da padrone nelle viuzze di tutto il borgo. Quale miglior occasione per visitare le Marche in amore e con il proprio amore.

5. Lago di Como

Quale miglior paesaggio per rilassarsi in compagnia della propria compagna se non il lago? In questo caso, parliamo del Lago di Como, uno dei laghi in assoluto, più belli d’Italia. Caratteristici i borghi, piccoli gioielli che tolgono il respiro. Da non perdere la passeggiata degli innamorati sul lungo lago. Passare una notte in questo posto è regalarsi una coccola per due.

Potrebbe interessarti anche: Oroscopo e San Valentino: consigli su come trascorrerlo

L’Italia è un Paese meraviglioso, infinito d’amore e cultura. Ogni città, borgo, paese è tipico e caratteristico in sé. In questa classifica abbiamo dato lo spunto a chi volesse trascorrere un giorno di San Valentino diverso e unico. Quale migliore opportunità per viaggiare e dire “ti amo” davanti un paesaggio incantato se non nel giorno più romantico dell’anno.