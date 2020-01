L’ingrediente per accelerare il tuo metabolismo

Siamo sicure di fare al mattino una colazione davvero giusta per la nostra salute? Troppo spesso questo pasto viene trascurato. In realtà potremmo addirittura includere nella nostra colazione quotidiana l’ingrediente per accelerare il nostro metabolismo.

C’è un ingrediente infatti che può stimolare il nostro metabolismo ed è proprio a colazione che possiamo assumerlo. La prima buona regola è quella di evitare, soprattutto a colazione, cibi raffinati e quindi prodotti ricchi di zuccheri.

Ingrediente top per il nostro metabolismo

Molte di noi al mattino si dirigono di corsa al lavoro dopo aver consumato soltanto un caffè al volo, altre dedicano calma e tempo alla loro colazione, altre ancora includono nel pasto più importante della giornata solo alimenti altamente zuccherini facendo solo del male alla propria salute. Ma veniamo al dunque, esiste una colazione sana, pratica, veloce che riesca al contempo ad apportare al nostro organismo la giusta dose di proprietà che diano una bella scossa al nostro metabolismo? Esiste eccome!

Saltare la colazione è un’altra cattiva abitudine che molte donne non vogliono capire. Tutti i dietologi e i nutrizionisti consigliano vivamente di non saltarla mai! Questa pratica consente al metabolismo di velocizzarsi e per di più di generare l’energia giusta per affrontare la giornata. C’è da precisare che ciò vale per tutte quelle persone che conducono uno stile di vita attivo e non sedentario.

Ci teniamo a citare in merito lo studio della dietista Rachel Clarkson che ha esposto sulla rivista del Regno Unito Cosmopolitan una lista di corretti suggerimenti in merito alla colazione. La base da non far mai mancare a questo pasto, sono i macronutrienti: proteine, carboidrati, grassi sani, fibre, vitamine e minerali.

E qual è il macronutriente per eccellenza e in grado di accelerare il metabolismo a colazione? Le fibre. Le fibre infatti riducono drasticamente il deposito dei grassi e riescono a trasformare in energia le calorie.

La colazione migliore che si possa fare

L’ingrediente per accelerare il tuo metabolismo | Scopri qual è (Istock photo)

Sveliamo qual è la colazione perfetta con il giusto apporto di fibra, si tratta del porridge! Il porridge è una zuppa molto densa e morbida dall’aspetto non proprio bellissimo. Per rendere il porridge anche bello esteticamente e non solo buono sono possibili innumerevoli guarnizioni golose e nutrienti ma resta davvero un piatto sano, ricco ed equilibrato che non può mancare alla vostra colazione. Inoltre con l’avena ci sono tante ricette facili e veloci tra cui una in particolare fatta con soli due ingrediente, i biscotti di avena e banana.

Oltre ad essere salutare, conferisce nell’immediato un prolungato effetto di sazietà che vi permetterà di arrivare al pranzo senza patire la fame.