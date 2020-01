Il segreto per conquistare un uomo a cena | Le ricette peccaminose

Il segreto per conquistare un uomo a cena | Le ricette giuste da portare in tavola. Dall’antipasto al dolce ecco come prendere per la gola l’uomo dei tuoi sogni

Il peccato di gola è uno trai peccati più “dolci” a cui l’uomo cede con facilità. Ecco allora uno dei segreti “nascosti” per far capitolare l’uomo dei tuoi sogni senza neanche toccarlo: preparargli una cena peccaminosa! Se non sai come fare non preoccuparti, siamo qui appositamente per spiegarti passo passo come riuscire nell’intento. Segui i nostri suggerimenti e scopri come preparare una cena all’insegna del “peccato” di gola! Le ricette migliori scelte apposta per te, e per lui. Puoi preparargli la cena anche in vista di San Valentino, quale miglior modo per regalargli una cenetta a lume di candela e passione se non per quell’evento particolare?

Sorprendi il tuo uomo con delle ricette gustose e afrodisiache, degne di nota e di eccelsa bontà! Sorprendilo con un dolce morbido, dolce e raffinato come la mousse di cioccolata e fragola e completa il tutto con dello champagne! PS: se stai pensando alle ostriche ti svelo subito un segreto: non sono afrodisiache! A differenza di quel che si pensa, l’ostrica non ha nulla di afrodisiaco, è “venduto” come tale solo per il costo proibitivo che ha in se ma di fatto non ha nessuna sostanza (al suo interno) che lo rendi afrodisiaco. Quindi, non ci occuperemo di ostriche – se per caso dovessi domandartelo – ed è meglio, perché così facendo, risparmi anche un sacco di soldi inutilmente.

Il segreto per conquistare un uomo a cena | Le ricette

Come ogni cena che si rispetti, partiamo proprio dall’entrée di benvenuto. Gli antipasti! Come preparargli in modo da far capitolare il tuo lui? Ecco alcuni consigli e le ricette per te.

Il detto “la strada per conquistare il cuore di un uomo passa per la gola” non è mai stato così vero! L’unica differenza è che sarete voi a cimentarvi ai fornelli. Ricordatevi una regola fondamentale per una buona riuscita: cucinate con il cuore, pensate alla persona a cui state per regalarvi una squisita cena. L’ingrediente segreto, prima degli altri, è proprio questo, la passione non solo per la cucina e il rispetto per gli alimenti ma anche l’amore e il desiderio passione per il vostro lui. Ecco allora la prima ricetta

Antipasto | Cozze gratinate al profumo di mare – Ricetta

Il profumo di mare, la leggerezza del pesce, è quello che vi serve per entrare nella giusta atmosfera. Un piatto delicato ed invitante, facile da preparare e bello da vedere. I tempi di preparazione sono facili: solo 30 minuti e 15 per la cottura. La difficoltà del piatto? Semplice, ideale per tutte. Ecco come farlo per il vostro lui:

Ingredienti

Cozze (con la loro acqua)

500 gPangrattato

100 gGrana Padano DOP (da grattugiare) 1 cucchiaio

Aglio 1 spicchio

Scorza di limone 1

Prezzemolo (da tritare) 10 g

Olio extravergine d’oliva 30 g

Pepe nero q.b.

Procedimento