Bere un bicchiere d’acqua prima di andare a letto fa bene alla salute.

Mantenersi idratati è indispensabile per il proprio benessere e per farlo la scelta migliore è quella di bere acqua naturale. Non tutti sanno però che quest’abitudine andrebbe mantenuta anche prima di andare a dormire. Nelle ore notturne, infatti, l’acqua è fondamentale per lo svolgimento di alcune funzioni molto importanti.

Se vuoi approfondire l’argomento guarda il video e clicca qui → Acqua: ecco perché dovresti berla prima di andare a dormire