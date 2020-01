Scegli il tuo peccato preferito e scopri cosa rivela della tua personalità

I nostri peccati sono parte di noi e definiscono la nostra personalità perché appaiono spesso nella nostra vita quotidiana e mettono in evidenza la nostra personalità inconscia.

Secondo il catechismo, i peccati capitali non sono necessariamente peccati gravi, sono sette e possono portare ad altri peccati più gravi. Ira, gola, accidia, avarizia, superbia, lussuria ed invidia, qual’è il peccato che ti caratterizza di più?

Ecco cosa rivela il peccato che scegli sulla tua personalità

Ira

La rabbia è l’espressione di un sentimento che mette in evidenza il tuo istinto animale che risiede profondamente dentro di te. Quando è eccessiva, diventa dannosa perché è in grado di farti perdere la tua razionalità e moralità.

Se questo è un tuo peccato, allora hai un demone in te e la tua rabbia ti rende fuori controllo. Quest’ultimo può distruggerti e farti del male. La cosa migliore è essere in grado di controllare la tua rabbia, e se non ci riesci sappi che può divorarti!

Gola

C’è una grande differenza tra essere avidi ed essere buongustai. Al primo piace divorare il cibo, mentre al secondo piace gustare piatti raffinati per un puro piacere.

Se sei avido di gola sei una persona autodistruttiva, che continua a ingerire cibo di cui il corpo non ha nemmeno bisogno! Il tuo corpo merita di meglio.

Accidia

A volte vuoi essere pigro e passare giorni a non fare nulla! Questo stato d’animo può essere temporaneo in molte persone, ma quando è permanente, c’è molto di cui preoccuparsi!

La pigrizia può renderti passivo e limitare la tua produttività. Questo peccato ti isolerà dal mondo e vedrai la tua vita stagnare senza possibilità di evoluzione!

Avarizia

Se l’avidità è il tuo peccato, sei molto superficiale. Ti preoccupi solo delle cose materiali e di tutto ciò che è costoso e lussuoso. Più provi a soddisfare questo peccato, più crescerà e ti distruggerà.

Tra soddisfare il bisogno e soddisfare l’avidità, la differenza è molto elevata perché quest’ultima brama le cose che non ti servono e che sei disposto a sottrarre agli altri. È patetico ed egoistico da parte tua perché, inoltre, mostri chiaramente che manchi di empatia per gli altri.

Invidia

L’invidia è un sentimento presente in tutti ma in gradi diversi. Nei casi più estremi, questo peccato influenza la tua autostima e influenza la tua felicità. Scegliere l’invidia come peccato significa che stai andando dritto verso una situazione senza fondamento adeguato, soprattutto perché non hai alcun controllo sui tuoi pensieri e sulla tua vita.

Puoi vivere in pace con il tuo partner ma una volta che la gelosia interviene nella tua relazione, modifichi i legami che esistono tra voi. Di conseguenza, puoi perdere il tuo senso del giudizio e cadere in altri peccati più gravi!

Superbia

Se l’orgoglio è il tuo peccato, è perché nella tua vita quotidiana sei arrogante, pretenzioso, presuntuoso e autosufficiente. Gli orgogliosi pensano di essere al centro del mondo.

Questo sentimento di superiorità può assumere forme diverse a seconda di ciò che l’altro ha realizzato o di ciò che ha. Ma questo peccato ti rende superficiale e non ti porta molto a livello personale! Al contrario, alcuni lo considerano un trampolino verso il precipizio.

Lussuria

Guidato da un istinto primitivo, il desiderio riflette un aspetto molto superficiale della tua personalità. Se sei motivato dalla lussuria, significa che il tuo corpo sta prendendo il controllo sulla tua mente. Avere questo peccato è dannoso perché limita la tua crescita cognitiva e ti fa desiderare più piacere materiale, che potrebbe essere pericoloso anche per gli altri.