Rabbia e stress | I 2 killer della Gastrite nervosa – VIDEO

Rabbia e stress | I 2 killer della Gastrite nervosa, come capire se si soffre di gastrite e come curarsi con rimedi naturali – VIDEO

Mal di stomaco, difficoltà a digerire, reflusso gastroesofageo. Questi sono i sintomi base di chi soffre di gastrite, mentre per coloro che soffrono di gastrite nervosa, oltre a tali sintomi, i 2 killer che influiscono sull’infiammazione sono Rabbia e stress

Leggi anche: Gastrite Nervosa | A soffrirne di più sono le donne, ecco il perché

La gastrite nervosa è in netto aumento tra la popolazione mondiale, in particolar modo tra le donne lavoratrici. La causa principale è la rabbia repressa e lo stress. Ma come uscirne? Scopri il resto nel video in alto

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI