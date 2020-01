Dormire con i calzini aiuta l’intesa sessuale e non solo | I 5 motivi – VIDEO

Dormire con i calzini aiuta l’intesa sessuale e non solo | I...

Dormire con i calzini aiuta l’intesa sessuale e non solo… | Lo studio rivela i 5 motivi e come dormire con i calzini sia benefico per la salute generale – VIDEO

Uno studio scientifico rivela il motivo, anzi le 5 motivazioni secondo il quale dormire con i calzini sia benefico per la salute. Ma non tutti i calzini sono uguali, ecco anche quale dovresti usare!

Leggi anche: Curiosità | Ecco perché devi mettere i calzini prima di andare a letto

Dormire con i calzini aiuterebbe l’intesa sessuale con il partner, in più andare a letto con i calzini migliorerebbe di gran lunga le persone che soffrono d’insonnia ma non solo…Scopri tutte le altre motivazioni nel video in alto

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI