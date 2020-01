Luca Onestini, ospite di Real Time, è tornato a parlare dei problemi con l’edizione del Grande Fratello dello scorso anno.

È stata un’intervista ricca di colpi di scena quella di Luca Onestini che tra la sua storia d’amore e i progetti per il futuro è tornato a parlare dei problemi avuti con l’ultima edizione del Grande Fratello Vip dove non ha potuto presenziare in puntata per sostenere il fratello Gianmarco.

Secondo Luca, il tutto sarebbe dipeso da problemi tra gli autori e la d’Urso che a suo dire non si sarebbe però fatta sentire per chiarire la cosa.

Il risultato, che tutti conosciamo, è stata la sua assenza.

