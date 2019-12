Le previsioni meteo di domani ci svelano che tempo farà durante la giornata di Santo Stefano nelle tre principali aree della Penisola.

Le previsioni meteo di oggi ci mostravano ancora un sole dominante sulla quasi totalità dell’Italia, a confermare un Natale dominato dal bel tempo. Che cosa succederà ora muovendoci verso Capodanno? Il sole ci accompagnerà anche vero il 2020?

Proviamo a scoprirlo insieme consultando le previsioni meteo per la giornata di domani, un prospetto dettagliato che, zona per zona, ci svela temperature, eventuali precipitazioni e molto altro ancora per il sempre più vicino venerdì 27 dicembre.

Previsioni meteo domani, giovedì 26 dicembre

Le previsioni meteo di domani ci mostrano una situazione in generale peggioramento.

Forse non si giungerà a precipitazioni torrenziali come qualche settimana fa ma senza dubbio le nuvole torneranno il più delle volte ad avere la meglio, oscurando qua e là buona parte dello Stivale.

Dove aspettarci le situazioni più complesse e astiose? Scopriamolo insieme consultando nel dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, venerdì 27 dicembre.

Nord

Tornano le nuvole sul settentrione che si presenterà assai variegato dal punto di vista climatico. Spazi soleggiati si alterneranno infatti ad annuvolamenti, mentre nubi più compatte incomberanno sulle Alpi di confine unite a tratti a tratti deboli precipitazioni. Le temperature si registrano stazionarie, con massime comprese tra i 10 e i 13 gradi.

Centro

Peggiora il meteo anche per le regioni centrali che saranno caratterizzate da una nuvolosità variabile, più diffusa sulle regioni del versante adriatico e con qualche fenomeno in arrivo entro le ore della notte. Le temperature si registrano in lieve calo, in particolare per le regioni adriatiche, con massime comprese tra gli 11 e i 15 gradi.

Sud

La nuvolosità giunge anche sul meridione con nubi irregolari più compatte tra Calabria e Sicilia, dove non si escludono locali precipitazioni. Le temperature appaiono però in lieve calo, con massime comprese tra i 12 e i 17 gradi.

