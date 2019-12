La guida pratica per ottimizzare il tuo tempo | Ecco come fare...

La guida pratica per ottimizzare il tempo | Ecco come fare a far tutto e a non perdere il tempo inutilmente: da come risparmiare i soldi al momento ideale per fare shopping

Ci chiediamo spesso quale sia il momento giusto per fare ogni cosa. Ci siamo chiesti se ci fosse un tempo ideale per chiedere un aumento al lavoro oppure il momento migliore per fare shopping. Spesso non sappiamo come comportarci per ottimizzare queste richieste. Come facciamo a fare tutto? A volte sembra di impazzire e vorremmo una giornata formata non da 24 ore ma da 48! Arriviamo a sera sfiniti e insoddisfatti perché spesso molte delle cose che avremmo dovuto fare è rimandato a data da stabilire! Ma forse il “problema” non è la mancanza di tempo è, invece, come questo tempo si ottimizza (male) facendoci perdere ore preziose. Ma come fare? Semplice, seguendo la guida pratica che ti spiega come ottimizzare il tuo “prezioso” tempo e riuscire a fare tutto – in una sola giornata! Vediamo insieme qual è il momento ideale per fare le cose di ogni giorno, semplicemente adottando questi semplici criteri.

Potrebbe interessarti anche: La leggendaria storia della Stella di Natale, curiosità e origini

La guida pratica per ottimizzare il tuo tempo

Quando è più conveniente comprare e perché? Qual è il momento migliore per cambiare un vestito che non va bene oppure chiedere un aumento al lavoro? Scopriamo insieme alcune preziose regole che via aiuteranno a risparmiare soldi e tempo e ottimizzare così la vita quotidiana.

Leggi anche: È dimostrato dalla scienza, lo shopping ti rende più felice!

Qual è il momento migliore per fare un cambio merce

Per fare un cambio merce, mediamente l’orario di apertura risulta essere il momento più indicato. Intorno le 10 del mattino, non più tardi, avrete così maggiori possibilità di trovare commessi disposti ad ascoltarvi e più pazienti.

Qual è il mese migliore per comprare un computer, un iPod o Tablet

i mesi estivi, Agosto e inizio Settembre sono quelli più indicati poiché in questo periodo dell’anno si concentrano gli sconti più vantaggiosi in vista dell’inizio del periodo scolastico. In alternativa i mesi invernali, subito dopo le feste natalizie e i saldi di fine gennaio sono propizi per risparmiare qualche soldo per le vostre compere.

Qual è il momento migliore per comprare le scarpe

Se si ha la possibilità il momento migliore è a fine giornata, nel tardo pomeriggio. In queste ore i piedi risultano un po’ più gonfi e, di conseguenza al mattino, le vostre scarpe vi calzeranno alla perfezione. Consiglio: non perdete di vista, per risparmiare un po’ di quattrini, i negozi che sono in procinto di chiudere per cessata attività, qui troverete scarpe ottime a prezzi stracciati.

Potrebbe interessarti anche: Il Guinness dei primati: dalle origini dell’uomo alle curiosità del Mondo

Qual è il mese ideale per cercare lavoro

il tempismo è di vitale importanza nella vita di tutti i giorni, specie se si tratta di lavoro, e in particolare se lo si cerca! Il mese ideale per cercare lavoro è sicuramente Dicembre. Perché? Le aziende in questo periodo dell’anno, in vista dell’inizio dell’anno nuovo sono pronte a spendere i budget ancora a disposizione così da poter giustificare con maggior facilità la richiesta di somma analoga in futuro. Dunque i responsabili delle risorse umane, ben consapevoli dell’importanza dei finanziamenti per l’anno avvenire, si portano avanti con le assunzioni per le posizioni vacante a partire da gennaio. In questo periodo, dunque c’è poca concorrenza in giro. La maggior parte delle persone che cercano lavoro, aspettano, inconsapevolmente, la fine delle festività natalizie. In alternativa, per lo stesso motivo, il mese di Settembre è ritenuto anche ideale per chi cerca un posto di lavoro. Molti approfittano delle vacanze estive ed è così che è più probabile sostenere colloqui per quelle aziende che hanno delle posizioni libere.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Qual è il giorno migliore per chiedere l’aumento a lavoro

Di solito si preferisce il fine settimana, dunque tra giovedì e venerdì, quando in azienda sono tutti più rilassati in vista del weekend. In questi giorni, i responsabili sono più aperti a trattative e a compromessi, evitando il più possibile conflitti. L’orario migliore per chiedere l’aumento è intorno alle 17:00, quando la giornata lavorativa volge al termine e il vostro capo non sarà immerso nel lavoro.

Qual è l’ora migliore per lavarsi i denti

Molti alimenti contengono una componente acida che indebolisce lo smalto e quindi, l’ora migliore per lavare i denti è dopo un’ora che avete finito di mangiare, poiché gli acidi contenuti negli alimenti si dissolvono e lo smalto ritrova la sua consistenza. Se lavate i denti subito dopo aver mangiato, la combinazione tra gli acidi e lo strofinamento delle setole dello spazzolino può danneggiare la superficie dentale.

Qual è il giorno migliore per fare sport

Sicuramente è il Lunedì poiché a livello psicologico stabilisce la giusta direzione dell’intera settimana. Iniziando dal lunedì è molto probabile che si concluda l’intera settimana con più facilità, non saltando gli altri giorni. In breve, si avrà più costanza. Un piccolo consiglio: fate in modo di terminare il vostro esercizio fisico almeno 3 ore prima di andare a letto, in questo modo avrete il tempo necessario a smaltire l’adrenalina in circolo e dormire meglio.

Leggi anche: È ufficiale: non fare sport è peggio che fumare!

Qual è il momento migliore per studiare qualcosa da ricordare a breve

In mattinata, dalle 9 alle 11 del mattino, la memoria a breve termine ha una sua efficienza pari al 20% in più rispetto a quella che si avrebbe nel resto della giornata. Un consiglio: le prime due ore appena svegli, sono quelle in cui si ha maggiore attività celebrare e motoria.

Qual è il momento ideale per comprare casa

ovviamente quando acquistare costa meno che affittare. Come fare a capirlo? Con una semplice operazione: avendo due case delle stesse dimensioni, una in affitto e l’altra in vendita, cercate di dividere il prezzo richiesto per acquistarla e il costo dell’affitto annuale. Così facendo si avrà il rapporto tra canone d’affitto e prezzo dell’immobile. Un valore inferiore o pari a 16 potrebbe indicare che comprare casa costi di meno che pagare un affitto. Dunque è ideale acquistare casa quando, tale indice – 16 – risulta inferiore. Diritta su quando fare un’offerta per acquistare casa: nei primi 3 mesi dell’anno; gennaio, febbraio e marzo sono quelli ideali poiché in questi mesi freddi i probabili acquirenti sono meno disposti ad affrontare giornate fredde e buie.

Qual è il momento ideale per misurare la pressione

solitamente quando si è rilassati e ciò, di norma avviene nel tardo pomeriggio, quando la giornata sta per concludersi dagli impegni lavorativi. In tal modo la pressione sanguigna risulta più bassa rispetto alle prime ore del mattino quando, invece, presenta picchi elevati. Avvertenza: misuratela sempre prima di bere del caffè o qualsiasi bevanda che contenga caffeina ma, anche prima di fare sport.

Il tempo è tutto, scoprire come ottimizzarlo e godersi le giornate in maniera un po’ più spensierata sarà più semplice seguendo questi piccoli accorgimenti. Il momento ideale per leggere e mettere in pratica questi piccoli consigli? Ora.