Scopri qual è la caratteristica principale che rende speciale il tuo uomo in base al suo segno zodiacale.

Gli uomini, si sa, hanno tutti i loro punti di forza e dei difetti che a volte ci fanno uscire di testa. Allo stesso tempo, però, hanno dalla loro dei modi di fare che li rendono interessanti e che a volte gli consente persino di rubarci il cuore. Ma cosa li rende così speciali ai nostri occhi? Se è vero che al cuore non si comanda, è pur vero che passati i primi tempi e diminuita l’euforia, si iniziano a notare determinati difetti. E se in un primo momento, questi sembravano accettabili, con il passare del tempo è facile che ci si ritrovi a notarli con maggior frequenza, arrivando persino ai primi scontri.

Eppure, c’è sempre quel qualcosa che li rende speciali e che ci consente di perdonargli qualche errore di troppo. E si tratta per lo più di un mix di elementi che dipendono da diversi fattori. E visto che anche le stelle giocano un ruolo importante in tal senso, oggi dopo aver visto come sarà il 2020 per ognuno di noi, e cosa ci porterà in amore il nuovo anno, proveremo a scoprire cosa hanno di speciale gli uomini in base al loro segno zodiacale. Se si conosce il loro ascendente, dargli un’occhiata potrebbe aiutare a capire qualcosa di più del loro modo di essere.

Astrologia: ecco cosa rende speciali gli uomini dello zodiaco

Ariete – La passione

I nati sotto il segno dell’Ariete sono sempre attivi e amano mettere passione in tutto ciò che fanno. Un modo di essere che li rende spesso imprevedibili e che gli consente di portare nella vita di chi gli sta accanto una vera e propria sferzata di energia. A ciò si aggiunge il fatto che mettono passione anche nel rapporto sentimentale, corteggiando in modo creativo e facendo sentire la propria compagna al centro delle loro attenzioni. Giocosi e sempre pronti a tuffarsi nelle novità, non rendono mai il rapporto noioso e se hanno qualcosa da farsi perdonare sanno sempre cosa fare e cosa dire per strappare un sorriso e, ovviamente, il perdono di chi li ama.

Toro – La sicurezza

I nativi del Toro quando hanno qualcuno a cuore tendono a prendersene cura in modo tutto loro che per chi riesce a sperimentarlo è davvero unico. Stare con un uomo di questo segno fa sentire protette e dona conforto quando serve. Come rocce, sono sempre presenti e pronti a portare qualcosa nel rapporto. Certo, dalla loro pretendono pari serietà e fermezza di intenti ma se li si ama, anche le loro pretese più strane saranno facilmente perdonate perché con loro accanto è possibile sperimentare il divertimento, la tranquillità data dalle mura domestiche ed un senso di famiglia che tutti insieme non possono che far sentire più che innamorate.

Gemelli – La tenerezza

Per quanto possano apparire indipendenti, forti e sicuri di se, quando sono innamorati, i nati sotto il segno dei Gemelli sono decisamente dolci e affettuosi. Questo loro modo di fare, in netta contrapposizione con quanto lasciano intendere, dona sempre un senso di sorpresa che li fa apparire decisamente attraenti e a loro modo imprevedibili. Persino le loro “crisi” affettive vengono accolte con un sorriso perché di base riescono a trasmettere sempre e solo amore. Un sentimento che viene da loro espresso in modo strettamente personale e per lo più nel privato, dando vita a quel mix di ruoli che li rende accattivanti come pochi altri.

Leggi anche -> Astrologia: la cosa che dovresti iniziare a fare entro la fine dell’anno

Cancro – L’attenzione

Gli uomini del Cancro sono dei veri romanticoni e, sensibili come pochi, cercheranno sempre di mettere chi amano a proprio agio dedicandogli tutte le attenzioni possibili. Empatici, sapranno sempre dare sostegno quando dall’altra parte percepiscono tristezza e tutto senza che gli venga chiesto qualcosa. Inoltre sono facili a fare regali e a creare momenti unici da ricordare come una cena romantica per due o un paio di biglietti per un concerto a cui si voleva andare da tempo. Il tutto reso ovviamente sempre in chiave romantica, proprio come piace a loro.

Leone – Le coccole

Sicuri di se e sempre desiderosi di stare al centro dell’attenzione, gli uomini del Leone sanno come dedicarsi a chi amano. Quando decidono di aver trovato la persona giusta, infatti, le si dedicano con amore, cercando di darle tutto quello che desidera. Con loro non mancheranno mai regali improvvisi, sorprese, gesti d’amore plateali e momenti talmente unici da far sentire al centro di un film. E la cosa più bella è che faranno tutto senza farlo pesare perché saranno i primi ad apprezzarlo e a sentirsi fieri del risultato ottenuto. E, con attenzioni così, dar loro modo di sentirsi al centro del mondo non è poi così difficile.

Vergine – La fermezza

Gli uomini della Vergine sono persone sicure di se e che nel bene o nel male appaiono sempre decise e ferme nelle loro posizioni. Stargli accanto, a volte, può essere difficile perché possono apparire musoni. Ma se si ama la sicurezza, stare con loro sarà il massimo. Quando amano, infatti, sanno darsi al 100%, dimostrando in modi insoliti ma solidi i loro sentimenti. Così, anche se non sempre brillano per creatività, il loro impegno nel cercare il dono perfetto e nel dare quanto possono a chi amano sarà sempre tale da perdonare loro ogni eventuale mancanza a fronte del tanto che possono dare.

Che donna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Se vuoi conoscere il responso delle stelle anche per gli altri sei segni dello zodiaco clicca su successivo.