Idee Regali | Questo Natale regala la creatività, consigli alternativi da mettere sotto l’albero di Natale per i tuoi cari. Originali, che rispettano l’ambiente e che piacciono, scopri i suggerimenti!

Mancano pochi giorni al Natale, il countdown è iniziato e basta guardarsi intorno per vedere vetrine di negozi pieni di idee regalo di ogni genere. Passiamo ore a cercare il regalo perfetto e alla fine, come ogni anno accade, ci ritroviamo all’ultimo momento – perché non si ha mai il tempo necessario – a comprare “pensierini” di Natale che di originale o creativo hanno poco o nulla.

Quest’anno stupiamo i nostri cari con qualche regalo, anche piccolissimo, che valgala pena di scartare, e, perché no, vedere quell’espressione in volto di chi riceve il nostro dono, di vera felicità, quella che non ti saresti mai aspettata a Natale dal banale regalino di turno. Ma come fare per essere originali e non regalare sempre il solito classico maglione di lana o l’ennesimo paio di guanti? Segui i consigli e valuta le alternative che più ti piacciono.

Idee Regali Natale | Momenti di felicità

Lo stress influisce negativamente sulla felicità, è risaputo, quindi, cosa c’è di meglio che un po’ di sano relax? Il Natale è il momento giusto per regalare un momento rilassante, che può essere un ottimo massaggio Total body o solo viso, oppure un ingresso in qualche centro Spa della propria città. Non c’è (forse) nulla di meglio che ricevere un bel cofanetto del benessere per Natale: può essere un voucher per una giornata o un weekend alle terme. Un’idea regalo inaspettata e sicuramente apprezzata.

Un’altra idea apprezzata e sicuramente originale e indimenticabile è regalare una Stella (vera) a chi ami! Come fare? Semplice, basta andare su un sito apposito, come “Online Star” e seguire le indicazioni per registrarti. Un regalo, questo, perfetto per il tuo lui o la tua lei, ma non solo, anche per la mamma o il papà. Insomma con meno di 25 euro un regalo che sa di Infinito!

Idee Regali Natale | Eco-sostenibili

Se la persona a cui dobbiamo fare il regalo è un ecologista con tanto di pollice verde, perché non optare per un regalo total green? Curare le piante è terapeutico e tra tutti i regali particolari, per Natale, potremmo pensare di prendere un minigiardino per interni, ovvero un piccolo spazio da poter seminare con le sue piante preferite e potersene prendere cura senza troppe scomodità.

Se quello che vi manca è un regalo per il vostro amico ecologista, quello che dedica tutto il suo tempo libero in campagne e iniziative per salvaguardare il pianeta, e che non perde occasione per coinvolgere anche voi, la soluzione è più facile di quanto non sembri. Per renderlo davvero felice questo Natale vi basterà scegliere una gift eco-sostenibile realizzata con tecniche di lavorazione a zero impatto ambientale.

Dalla giacca da pilota in feltro di lana riciclata ai jeans in cotone organico, dallo zaino realizzato con 5 bottiglie di plastica agli stivali in eco-pelle prodotti eticamente in Portogallo: le idee regalo per l’amico dall’animo green non vi mancheranno di certo questa stagione.

Un’altra idea originale e ecologista è la borsa di “legno”. Cos’è? Le classiche borse di pelle non sono per niente eco-friendly e neanche cruelty-free. Anche la cosiddetta eco-pelle altro non è che una particolare lavorazione della plastica, spesso scadente. Per tutti coloro che vorrebbero una bella borsa resistente ma ecologica, c’è la linea di OOD Italy, creata con un materiale innovativo, il Ligneah: una pelle fatta con il legno. Sì, hai capito bene: sembra pelle ma è totalmente ecologica, sostenibile e fatta da giovani imprenditori italiani. Non male no?

Per chi, invece, non vuole rinunciare al fascino di regalare un capo da indossare, magari alla migliore amica o al proprio fidanzato, e non risultare banali e convenzionali, possiamo optare per borsette, scarpe, accessori e maglioncini prodotti esclusivamente in Italia e con materiali biologici, nella salvaguardia degli animali e lo sfruttamento del lavoro minorile.

Oppure una bottiglia di vino biologico locale impacchettata in un furoshiki. Di questa categoria fanno parte anche i prodotti locali. Sostenere piccoli produttori della zona è un gran guadagno in qualità per tutti.

Idee Regali Natale | Arte e cultura

E per gli amanti dell’arte che preferiscono perdersi tra musei, vernissage e rassegne pittoriche, invece, il regalo giusto e alternativo potrebbe essere una caricatura commissionata a un artista o a un abbonamento teatrale o per un museo. E se oltre alla passione per l’arte amasse dipingere o scolpire, un kit per il suo hobby lo riempirà di gioia.

Un’idea è anche quella di Regalare un corso di pittura o disegno alla persona amante dell’arte. In tutta Italia vengono organizzati mini-corsi per aspiranti artisti e per coloro che vogliono avvicinarsi all’arte in prima persona! Basta una ricerca veloce sul web per trovarsi davanti una serie di corsi per aspiranti pittori e amanti dell’arte! Un regalo apprezzato di sicuro!

Se l’amante dell’arte è anche appassionata di orecchini siete a cavallo. Esistono in commercio tanti tipi che rappresentano in quadri più famosi, avrete certamente visto il quadro de “Il bacio” di Klimt appeso alle orecchie di qualche ragazza in giro. Tondi, a pendente, rettangolari ce ne sono per tutti i gusti su tanti artisti per soddisfare tutte le esigenze. Scegliete altrimenti una spilla o una collana.

Un amante dell’arte vorrà sicuramente riprodurre il suo quadro preferito quando ha tempo e allora cosa c’è di meglio di un bel puzzle artistico? Se ne trovano di tutte le grandezze e sui quadri più famosi, da Monet a Hayez fino a Pollock.

Se il regalo è indirizzato ad una amica o una cugina o zia amante dell’arte, quale miglior regalo se non una shopper bag artistica? Oggi tutto questo è possibile anche grazie alle eleganti shopper firmate Skira Editore. Borse comode e pratiche da non lasciare mai a casa e regalo perfetto e adatto ad ogni occasione per amici e familiari amanti della cultura.

Infine, se volete andare sul sicuro, questo Natale potreste regalare ad un appassionato d’arte un libro che parli di grandi artisti o un prestigioso volume pubblicato in occasione delle mostre in programma in questo periodo in Italia. Per esempio, vi suggerisco:

Dylan/Schatzberg, con gli scatti iconici di Jerry Schatzberg

Il primo libro che riunisce gli iconici scatti di Schatzberg fatti a Bob Dylan, all’apice della sua carriera: i ritratti di studio, le fotografie in sala di registrazione, le rarità, i concerti. Le fotografie di Schatzberg catturano Dylan durante uno dei momenti più cruciali della storia della musica e includono le riprese di quello che sarebbe probabilmente diventato il suo più grande album, Blonde on Blonde.

Ver Sacrum. La rivista della Secessione viennese 1898-1903, di Valerio Terraroli

La rivista “Ver Sacrum” fu l’organo di stampa della Secessione viennese e propose in modo originale nuove forme di progettazione e illustrazione. Il volume raccoglie, per la prima volta, le più innovative e creative copertine di “Ver Sacrum”, nonché un’antologia delle più significative xilografie, litografie e calcografie che hanno fatto di “Ver Sacrum” quello straordinario repertorio di invenzioni grafiche che tutti conoscono e ammirano.

Minimal Film, di Matteo Civaschi

Minimal Film è un libro di cinema raccontato attraverso la magia visiva del graphic design o un libro di graphic design raccontato attraverso la magia evocativa del cinema. L’intento di Minimal Film consiste nel rappresentare l’emozione del cinema attraverso la sintesi estrema e la semplicità delle forme tipiche di Shortology, un linguaggio immediato in grado di raccontare qualsiasi cosa attraverso i pittogrammi.

Insomma, questi sono solo alcuni dei libri che potrete regale per rendere davvero felice un’amante dell’arte!

Idee Regali Natale | Natura e viaggi

Per gli amanti della natura e dell’ecosostenibilità, uno dei regali perfetti potrebbe essere regalare un’escursione con tanto di guida al birdwatching. Ammirare le varietà di uccelli d’Europa e sostenere la natura non ha prezzo e fa bene all’anima.

Per non rischiare che un regalo venga lasciato nel dimenticatoio senza essere mai usato, potremmo optare per dei regali alternativi, magari dematerializzati. Tutto da guadagnare, sia per chi pensa il regalo, sia per chi dovrà riceverlo in dono.

Il viaggio è l’esempio perfetto di regalo dematerializzato e green. Regalare un viaggio significa regalare un’esperienza indimenticabile. Se poi il viaggio è alla scoperta di perle di sostenibilità, soggiornando in fattorie biologiche, bed & breakfast ecologici e hotel verdi, il regalo diventa ancora più ecologico. Si promuovono le economie virtuose e le realtà che stanno investendo in un futuro migliore.

Si possono regalare prime colazioni bio per due persone o adottare un albero sostenendo anche un progetto importante per l’ambiente. Un regalo chic e fatto con il cuore che sarà apprezzato da chiunque. Dopotutto, la qualità e il rispetto sono, da sempre, i regali più apprezzati.

Idee Regali Natale | Cucina e gusto

Questi sono i classici regali che ognuno sarebbe contentissimo di ricevere per Natale. Chi è che non apprezzerebbe del buon cibo o una buona bottiglia di vino bio? Ma, in questo caso, oltre al classico “cesto di Natale” da regalare – un po’ scontato per quanto sempre molto in voga – vogliamo proporvi un’idea originale e particolare.

Regala, quest’anno, uno chef a domicilio! Sì, proprio così, un’idea unica e, sicuramente, apprezzatissima! Si può regalare una cena o un pranzo a casa propria dove uno chef stellato potrà cucinarvi una succulenta cena! Un’idea originale e particolare.

Un’altro regalo molto apprezzato per gli amanti della cucina è regalare un corso di cucina alternativo. In Internet ne esistono di diversi, dal dolce alla cucina molecolare sino a quella più tradizionale. Un modo carino da condividere con la propria compagna o un’amica. Un modo anche per conoscere gente nuova.