Gravidanza | Come regolarsi con il brindisi e i dolci delle Feste?

Gravidanza | Come regolarsi con i brindisi e i dolci delle Feste di Natale? Quello che è consentito e quello che è vietato alla futura mamma!

Siete in dolce attesa e questo Natale sarà per voi e vostro marito uno tra i più belli della vostra vita, perché anche se siete ancora in due, presto arriverà nella vostra vita uno splendido bambino. Insomma un regalo di Natale perfetto e magico. Ma, se la gravidanza è una “dolce attesa”, c’è da dire che nelle feste natalizie, la futura mamma deve comunque stare ad alcune “regole” che prescindono dal Natale. Parliamo di Brindisi e dolci! Quanto mangiarne? E come regolarsi con i brindisi di Natale e di fine anno?

Il countdown è ormai inarrestabile: le feste natalizie sono dietro l’angolo. Ogni cosa nelle nostre città e nelle nostre case profuma di regali e panettoni. Una magia a cui è difficile resistere. Ma come comportarsi se si è incinta a Natale? Quali sono i comportamenti da adottare? Ci sono particolari precauzioni? Festeggiare va bene, ma come farlo per non creare disagi alla mamma e, cosa importante, al feto? Ecco, allora una serie di suggerimenti e “regole” da seguire per festeggiare in assoluta tranquillità il Natale e tutte le feste.

Gravidanza | Come regolarsi con i brindisi e i dolci delle Feste

Non c’è dubbio, quelle di fine anno sono le più golose delle feste. E non solo per l’atmosfera magica che ci regala, ma anche per sapori della tradizione, tra brindisi e dolci. Dal panettone, al pandoro, ai biscotti speziati… E si sa, per valorizzarli è d’obbligo accompagnarli con una bevanda che ne esalti e completi il gusto. Vini liquorosi, spumanti, vini aromatizzati, per la gioia di chi non ha problemi con l’alcol.

A meno che non ci sia qualche problema di salute, essere in gravidanza non significa essere malate e la vita può trascorrere in maniera del tutto normale. Per vivere serenamente le festività che si avvicinano è solo necessaria qualche piccola accortezza in più, a tavola ad esempio, ma non solo. Questo non vuol dire che le feste saranno rovinate, ma solo che vanno prese con un po’ più di calma.

Ma come fare quando si aspetta un bambino? Anche nei nove mesi, quando l’alcol è vietato, il modo di onorare brindisi e dolci esiste. E non penalizza certo il palato: bibite, succhi, infusi e cocktail analcolici. Ecco allora qualche consiglio, per accontentare tutti i gusti rispettando la tradizione.

Gravidanza e Natale | Attenzione alle calorie!

Durante le feste di Natale, la maggior parte del tempo viene trascorsa tradizionalmente a tavola e qualche strappo alla regola è del tutto normale. In gravidanza però la bilancia è sempre in agguato. Chi si trova al Terzo trimestre di gravidanza (quello in cui normalmente si accumula più peso) rischia di prendere parecchi chili in pochi giorni. E se a gennaio poi c’è il controllo col ginecologo sono dolori! La regola di fare attenzione quindi deve valere per tutte in qualsiasi epoca gestazionale.

Gli alimenti che più fanno ingrassare sono i dolci, i carboidrati e gli zuccheri in generale. E se eliminarli del tutto è molto difficile e non giusto, bisogna cercare di limitarli per non “lievitare” troppo. Il consiglio è quello di ridurre le quantità e, quando possibile, di scegliere prodotti, come pane e pasta, a base di farine integrali.

Inoltre, si dovrebbero bilanciare bene i pasti e cercare di alternare gli alimenti. Esempio: se a pranzo si consumano sia pasta che pane, a cena si possono evitare, mangiando proteine e verdure. Saltare i pasti invece è controproducente: si arriva affamate al pasto successivo, ingerendo più cibo del dovuto. Sempre meglio cercare di ridurre le porzioni, mantenendo una certa regolarità. L’ideale è cercare di non appesantirsi mai.

Rinunciare al dessert in queste giornate è molto complesso. Se però si è incinta a Natale si deve in qualche modo provare a mangiare quelli meno calorici. Invece del panettone o del pandoro, si può optare per un sorbetto al limone o al mandarino, che oltre ad essere buonissimi facilitano la digestione.

Gravidanza e Natale | Gli Alimenti da evitare

Gli alimenti da evitare in gravidanza sono gli stessi anche per le Feste! Non è perché si è a Natale e si pensa “Tanto non succede nulla” che ci si può abbuffare a volontà. Bisogna sempre e comunque rispettare l’alimentazione e fare molta attenzione a cosa mangiamo, anche durante le feste!

Prima di tutto, non bisogna mai dimenticare i pericoli che si nascondono a tavola per chi aspetta un bambino. Innanzitutto la toxoplasmosi. Anche sotto le feste, quindi, niente cibi crudi (carne o salumi) né verdure o frutta crude o comunque non lavate accuratamente.

Ma questo non è l’unico rischio:

attenzione alla salmonella (può annidarsi nelle uova crude, ad esempio nella maionese fatta in casa),

(può annidarsi nelle uova crude, ad esempio nella maionese fatta in casa), attenzione alla listeria (può trovarsi in latte e formaggi non pastorizzati)

(può trovarsi in latte e formaggi non pastorizzati) attenzione all’anysakis (è un patogeno che può annidarsi nel pesce crudo, quindi ad esempio nel sushi).

Se si mangia a casa, i controlli possono essere accurati e le norme igieniche rispettate senza grosse difficoltà. Il problema può presentarsi se si pranza o cena al ristorante, cosa che può essere frequente in questo periodo. Se si è incinta a Natale non si deve rinunciare ad andare a mangiare fuori, ma bisogna far presente il proprio stato ai camerieri e scegliere pietanze che non comportino rischi per mamma e bambino.

Gravidanza | Il Brindisi, come comportarsi?

E’ chiaro a tutti che l’alcol fa male in gravidanza e questo perché, ovviamente, fa male al feto! Nelle feste non è consentito bere, e se vi trovate ad una cena natalizia il consiglio, è quello di bere qualcosa di analcolico. Secondo alcuni medici un bicchiere di vino non è pericoloso, ma in realtà non sappiamo quale sia la dose “sicura” di alcol per il feto. Quindi è meglio evitare. Quindi anche piccole dosi di alcol in questo periodo potrebbero avere effetti negativi. Gli organi vitali, quali cuore e cervello, e lo scheletro che li protegge, iniziano a formarsi durante i primi 10-15 giorni dopo il concepimento.

L’alcol attraversa la placenta e arriva direttamente al bambino con una concentrazione praticamente equivalente a quella in circolo nell’organismo della mamma. Ma il feto non è dotato di enzimi capaci di metabolizzarlo e risente dei suoi effetti dannosi a livello cerebrale e dei tessuti in formazione. Ma allora bisogna rinunciare del tutto al brindisi? Un assaggio di spumante, non più di mezzo bicchiere, è permesso una volta ogni tanto. Per il resto è meglio pasteggiare ad acqua ed evitare in modo categorico qualsiasi aperitivo alcolico o, a maggior ragione, digestivo superalcolico.

Ottimi naturalmente i succhi di frutta naturali e i centrifugati con verdure di ogni tipo. Chi preferisce alternative stuzzicanti e completamente prive di alcol a cocktails e spumanti non ha che l’imbarazzo della scelta. Prima di un cenone, ad esempio, è ottimo un succo di pomodoro condito con sale, pepe, qualche goccia di tabasco e di salsa Worcestershire con, in aggiunta, una spruzzata di limone. Squisita anche la ricetta del vino analcolico.

Per due persone, bastano un quarto di litro di uva bianca (si ottiene schiacciando gli acini privati dei semi), una banana, un cucchiaino di miele e due di ghiaccio tritato. Si frulla il tutto e si serve subito, magari con l’aggiunta di un po’ di seltz.

Se al pranzo ci sono anche bambini piccoli, puoi gustare con loro la sangria analcolica. Si prepara con un litro e mezzo di succo di mela, cinque limoni spremuti e mele, pere e banane tagliate a pezzetti.

Via libera, invece, per i dolci, anche se contengono liquori: La quantità utilizzata per cucinarli è insignificante. Certo, dovete evitare di mangiarvi una torta intera, ma più per gli zuccheri che per l’alcol contenuto. Per il resto, potete brindare – poco – d’altronde dovete festeggiare più degli altri questo Natale speciale per voi!