.Ci sono modi diversi per affrontare e superare una relazione complicata. Ecco quello di ogni segno dello zodiaco.

Le relazioni, si sa, spesso e volentieri possono essere difficili e dare fin troppi pensieri a chi le vive. Quando ciò avviene, il modo di affrontarle può variare in base al carattere, al sentimento che lega all’altra persona, all’autostima e a tutta una serie di caratteristiche che sono legate al modo di essere e di sentire delle persone coinvolte. Sebbene ognuno di noi abbia un suo personalissimo modo di affrontare e superare una relazione difficile, alcuni comportamenti possono essere considerati quasi standard e sono quelli che dipendano dall’influenza delle stelle e, quindi, dal segno zodiacale.

Dopo aver visto qual è il regalo nascosto che il 2019 ha fatto ad ognuno di noi e quali sono i segni dello zodiaco con un maggior spirito natalizio, oggi proveremo quindi a scoprire come ogni segno zodiacale supera una relazione difficile. Trattandosi di sentimenti, il consiglio è quello di controllare anche il profilo dell’ascendente in modo da avere un’idea più completa di cosa aspettarsi.

Astrologia: il modo in cui i segni zodiacali affrontano una relazione complicata

Ariete – Tagliando la corda

I nati sotto il segno dell’Ariete non amano molto le complicazioni e quando si trovano a vivere una relazione difficile, il più delle volte, preferiscono darsi alla fuga invece di affrontare le cose come potrebbero benissimo fare. Una delle loro caratteristiche è però quella di stancarsi presto e quando una storia diventa difficile la voglia di riprenderla è così scarsa che andare via è la cosa che gli sembra migliore. Certo, se davvero innamorati possono pensare di fare qualche tentativo ma è raro che vadano sino in fondo ed anche facendolo, al primo ostacolo, si fermerebbero di nuovo, probabilmente per sempre. Tra i segni dello zodiaco sono quindi uno tra i meno inclini a far funzionare una storia, a meno che questa non sia praticamente perfetta o che dall’altra parte ci sia voglia di agire in tal senso per due.

Toro – Chiudendo la porta

C’è da dire che prima di arrivare a sbattere fuori qualcuno dalla propria vita, i nativi del Toro cercano sempre di far quadrare le cose e si impegnano come meglio possono per portare avanti la relazione. Se le cose si fanno troppo difficili, però, la loro scelta finale è quella di chiudere e di estromettere del tutto la persona dalla propria vita. È una cosa che fanno con una certa fatica e sempre dopo averci pensato a lungo ma è anche l’unica mossa possibile perché altrimenti finirebbero con il dare sempre nuove possibilità anche davanti ad una situazione senza speranze. Di loro si può quindi dire che sono costretti a tirar su un muro per proteggersi, evitare di soffrire e mantenere la decisione presa. Cosa che fanno solo quando davanti a loro non vedono altre chance.

Gemelli – Pensando a se stessi

Quando si trovano in una relazione complessa, i nati sotto il segno dei Gemelli finiscono con il pensare prima di tutto a se stessi. Ciò li porta ad ignorare volutamente i bisogni della persona con la quale stanno.

Si potrebbe dire che la loro è una sorta di ripicca, messa in atto quasi nella speranza di farsi lasciare invece di dover prendere una simile decisione.

Di sicuro, il loro atteggiamento non è propenso ad una storia destinata a durare. A meno di particolari cambiamenti o di un partner disposto a tutto pur di star loro accanto, è infatti davvero difficile che riescano a recuperare le cose.

Si può dire che quando decidono che la storia ha troppi problemi è un po’ l’inizio della fine. Quello in cui si voltano dall’altra parte, concentrandosi più su se stessi che sul resto ed iniziando così a prendere mentalmente le distanze dalla persona che amano.

Un atteggiamento forse egoistico ma che il più delle volte mettono in scena per non soffrire e per non dover essere loro a prendere decisioni delle quali in futuro potrebbero pentirsi.

Cancro – Chiudendosi in se stessi

I nativi del Cancro non sono bravi quando si parla di relazioni difficili. La loro paura più grande è quella di perdere la persona che amano. Al contempo, però, non riescono a vivere una storia che non sia come loro desiderano e quando si trovano a dover prendere una decisione si chiudono in se stessi per paura di sbagliare. Questo loro modo di fare non passa quasi mai inosservato e presto o tardi, domande o frecciatine per il loro comportamento li portano ad esplodere e a tirar fuori il malcontento. Inutile dire che più tempo sarà passato e più estrema sarà la reazione ed è quella che di solito porta alla fine della storia. Perché se sono bravissimi a stare praticamente incollati a chi amano sono altrettanto bravi a prendere le distanze quando si rendono conto di non essere felici.

Leone – Mettendosi ancor più al centro del loro mondo

I nati sotto il segno del Leone sono persone egocentriche e che amano stare al centro dell’attenzione. Per riuscirci sono infatti disposte a rinunciare persino agli altri.

Quando amano, però, riescono a mettersi almeno un po’ da parte per concentrarsi sull’altra persona. Ciò li porta a riversargli addosso parte della loro luce.

Inutile dire che questo modo di fare viene del tutto a mancare quando le cose si fanno difficili.

Se non si sentono pienamente appagati in amore, infatti, i nativi del segno finiscono con l’estraniarsi, tornando a mettersi al centro del proprio mondo e finendo così con l’ignorare la persona con la quale stanno. Un atteggiamento che non può che complicare le cose e che il più delle volte porta alla fine naturale della storia. Un vero peccato se si pensa che a volte basterebbe poco per riprendere le cose e mantenere saldo un legame che ha dato loro tanto.

Vergine – Diventando egoisti

Quando amano, i nativi della Vergine tendono a mettere il partner al centro del loro mondo, finendo con il perdere almeno parte della loro consueta razionalità per seguire la corrente del sentimento che provano. Davanti alle prime difficoltà, però, tendono a riaprire gli occhi. Ciò li porta a scontrarsi con una realtà che spesso percepiscono peggiore di quanto non sia veramente e che di conseguenza tendono a vivere in modo non proprio felice. Quando ciò avviene, non si fermano quasi mai a pensare di chi possono essere torti o ragioni. Così, finiscono con il diventare egoisti e a pensare solo a se stessi.

Se da una parte si tratta di un modo tutto loro per estraniarsi, dall’altro è sicuramente l’ultimo modo per risolvere le situazioni. Inutile dire che, il più delle volte, questo modo di fare rischia di portare alla rottura andando a dare man forte alla loro idea pessimistica che ai loro occhi sarà avvalorata da quanto accaduto.

