Bake Off Italia | La torta di Ciliegie di Riccardo -VIDEO

Bake Off Italia in questa settima edizione ha regalato ai suoi spettatori tante idee dolci da preparare. Oggi vi proponiamo la ricetta della golosissima torta di ciliegie di Riccardo.

Una torta di Ciliegie davvero unica, quella preparata da Riccardo Pagni, concorrente e grembiule blu della settima edizione di Bake Off Italia. Un tripudio di cioccolato fondente, ciliegie e cherry che rappresenterà un’esperienza indimenticabile per qualsiasi palato. Se hai amato Bake Off Italia, non puoi perdere la ricetta della ‘Mirror cake’ di Martina Russo.

Perfetta da servire con un tea o una merenda, è un dolce da adulti, anche molto bella da presentare in tavola. Scopriamo come prepararla seguendo passo dopo passo la ricetta.

Bake Off Italia | La ricetta della torta di Ciliegie di Riccardo

Per preparare la torta alle Ciliegie di Riccardo, avrete bisogno di:

Per la sablè al cacao

150 grammi di burro

2 tuorli

200 grammi di farina

50 gramm di cacao amaro

80 grammi di zucchero a velo

1 vasetto di miele 30 grammi di burro per lo stampo

Per la confettura di ciliegie

375 grammi di ciliegie

75 grammi di zucchero

1 limone

5 grammi di pectina

Per il pan di spagna al cacao

3 uova

120 grammi di zucchero

90 grammi di farina

40 grammi di cacao

sale quanto basta

Bagna allo cherry

140 grammi di cherry

25 grammi di zucchero

45 grammi di acqua

Ganache al cioccolato fondente

125 grammi di panna

190 grammi di cioccolato fondente

Crema pasticcera

340 grammi di latte intero

80 grammi di tuorli

60 grammi di zucchero

35 grammi di amido

sale quanto basts

1 baccello di vaniglia

Spadellata di ciliegie

20 grammi di burro

40 grammi di zucchero

30 grammi di cherry

300 grammi di ciliegie

2 foglie d’oro

glitter oro quanto basta

Procedimento

Per la sablè al cacao

In una planetaria, lavorare la farina, lo zucchero a velo, il sale e il burro freddo. Quando si otterrà un impasto granuloso, aggiungere i tuorli e 1 cucchiaino di miele. Stendere la pasta e lasciarla riposare in frigo per circa 30 minuti. Poi stendere nello stampo e cuocere a 175C° per 15 minuti con i pesi in ceramica, poi per altri 10 minuti senza pesi.

Per il pan di spagna al cacao

Montare le uova con lo zucchero e poi setacciare la farina mescolando delicatamente. Mettere il composto in uno stampo e cuocere a 180C° per circa 20 minuti.

Ganache al cioccolato

Scaldare la panan e quando avrà quasi raggiunto il bollore versarla sopra il cioccolato. Mescolare il tutto con l’aiuto di un frullatore ad immersione.

Bagna allo cherry

In un pentolino sciogliere lo zucchero nell’acqua, lasciarlo raggiungere il bollore per 2 minuti. Spegnere e aggiungere lo cherry.

Confettura di ciliegie

Togliere il nocciolo dalle ciliegie, versarle in un pentolino, aggiungere zucchero, limone e pectina e cuocere per circa 30 minuti.

Assemblaggio del dolce

Quando la torta base sarà cotta, stendere uno strato di marmellata sul fondo, mettere il pan di spagna e bagnarlo con lo cherry. Poi applicare uno strato di crema al cioccolato e ricoprire con le ciliegie spadellate. Decorare con la foglia oro.