Stasera in tv | Palinsesto della prima serata martedì 10 dicembre

Che cosa vedere questa sera in tv? Scopri i programmi che i canali in chiaro più seguiti hanno deciso di proporre per la prima serata di oggi.

C’è chi attende una nuova notte di Champions League, chi un romantico film di Natale e chi una nuova appassionante inchiesta giornalistica.

La prima serata televisiva di oggi ne ha veramente per tutti i gusti e a noi non resta che scegliere l’opzione che più saprà dimostrarsi nelle nostre corde. Come fare la scelta più giusta? Vi aiutiamo noi di CheDonna.it.

Come ogni giorno anche in questo martedì 10 dicembre potrete infatti trovare qua sotto il palinsesto televisivo completo, elenco dettagliato che illustra tutte le proposte pensate per noi dai canali in chiaro più seguiti.

Sfoglia l’elenco, leggi i dettagli e scegli poi l’opzione che più avrà saputo affascinarti.

Pronta per prepararti una serata da 10 e lode?

Stasera in tv: palinsesto martedì 10 dicembre

Rai Uno – Parigi può attendere (Film)

Diane Lane e Alec Baldwin sono protagonisti di un romantico road movie in cui un viaggio in macchina regalerà a una donna delusa dalla vita l’opportunità di riscoprire la gioia in compagnia di un affabile socio del marito.

Rai Due – Le spie della porta accanto (Film)

Dei nuovi vicini di casa, all’apparenza perfetti, sono in realtà spie governative giunte a scompigliare la vita di una tranquilla coppia di periferia che, suo malgrado, si ritroverà coinvolta in un complotto di spionaggio internazionale.

Rai Tre – Cartabianca (Approfondimento)

I temi che scatenano il dibattito sociale nel nostro Paese vengono affrontati da Bianca Berlinguer attraverso faccia a faccia con personaggi della politica o dello spettacolo.

