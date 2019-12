Stasera in tv | Palinsesto della prima serata domenica 8 dicembre

Che coca vedere questa sera in tv? Scopri il palinsesto televisivo per la prima serata di oggi, tutti i programmi che i canali in chiaro ci proporranno.

Scopri i programmi che i canali in chiaro più seguiti hanno deciso di riservare per tutte noi in questa serata.

Se infatti vuoi sfruttare un ultimo momento di relax prima di iniziare la settimana, la tv potrebbe essere il giusto strumento per sgomberare la mente.

Noi ti aiutiamo nella scelta del programma più giusto per te fornendoti il palinsesto televisivo della prima serata di oggi. Scorrilo con noi e fai la tua scelta!

Buona visione!

Stasera in tv: palinsesto domenica 8 dicembre

Rai Uno – Pezzi unici (Fiction)

Vanni sembra oramai vicino a scoprire la verità circa la morte di suo figlio, una verità che sembra avere a che fare con il mondo della droga. Lorenzo aveva ricominciato a drogarsi? O ha rubato la droga perché aveva bisogno di soldi? Queste domande tormentano Vanni che ora è costretto a fare i conti in primis con se stesso: Vanni non si perdona di aver negato al figlio l’aiuto economico chiestogli poco prima di morire.

Rai Due – Che tempo che fa (TalkShow)

L’intervista all’ospite di turno, seguito dal monologo di Luciana Littizzetto. E poi una discussione con ospiti prestigiosi sugli avvenimenti della settimana appena trascorsa. Questo è Che Tempo che fa, programma al timone del quale troviamo come sempre Fabio Fazio.

Rai Tre – La Grande Storia (Documentario)

La storia rivive attraverso immagini di repertorio esclusive, i racconti dei protagonisti e i luoghi che hanno visto nascere i fatti più memorabili del Novecento.

