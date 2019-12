Stasera in tv | Palinsesto della prima serata venerdì 6 dicembre

Che cosa vedere questa sera in tv? Scopri il palinsesto televisivo con tutti i programmi che i canali in chiaro più seguiti ti proporranno per la prima serata

Un ultima serata e poi sarà finalmente… weekend! Come intendi trascorrere questo venerdì sera? Concediti un po’ di reax e qualche distrazione in compagnia del piccolo schermo.

CheDonna.it ti aiuta nella selezione dell’intrattenimento proponendoti anche quest’oggi il palinsesto televisivo della prima serata.

Tanti programmi di informazione, film e serie tv ti attendono. Tu quale sceglierai? Scorri la lista con noi e seleziona ciò che più saprà affascinarti.

Buona serata!

Stasera in tv: palinsesto venerdì 6 dicembre

Rai Uno – 20 anni che siamo italiani (Show)

Due personalità complementari daranno vita a tre puntate di intrattenimento puro a base di ospiti, orchestra e storytelling. Un nuovo modo tutto speciale per raccontare il nostro Paese attraverso leggerezza, divertimento, contenuti e tante emozioni.

Rai Due – Petrolio Algoritmo di Natale (Documentario)

L’aggregazione di reportages, interviste e approfondimenti su vari temi con stile anche documentaristico per un programma di informazione innovativo.

Rai Tre – Un fantastico via vai (Film)

“Cacciato di casa dalla moglie Anita (Serena Autieri) a causa di un malinteso, Arnaldo (Leonardo Pieraccioni), un uomo non più giovanissimo che ha superato la quarantina, trova una stanza in affitto in un appartamento abitato da quattro studenti. Ha inizio così un conflitto sempre più serrato che lo vedrà alle prese con una gioventù lontana dal suo mondo e dal suo modo di vedere le cose.” (Fonte: staseraintv.it)

