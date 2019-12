Che tipo di donna sei? Scoprilo dal tuo segno zodiacale

Scopri che tipo di donna sei in base al tuo segno zodiacale. Il parere delle stelle segno per segno.

Ogni donna è un mondo a se tutto da esplorare e conoscere. Si dice che comprendere una donna sia una difficilissima arte e che anche quando si pensa di saper tutto di lei, questa può sempre sorprendere agendo in modo del tutto inaspettato. Ogni donna ha le sue caratteristiche, un suo modo di vedere il mondo, dei gusti, delle particolari qualità e dei modi di fare che la rendono unica nel suo genere e, inutile dirlo, estremamente complicata. Eppure c’è un aspetto attraverso il quale è possibile conoscere almeno un po’ le donne e questo è legato alle stelle e all’influenza che hanno su ognuno di noi. Sembra infatti che alcune particolari caratteristiche siano strettamente legate al giorno di nascita e che conferiscano così alcuni aspetti che una volta compresi possono aiutare a decifrare meglio, anche se mai del tutto, una donna di un dato segno zodiacale.

Oggi, quindi, dopo aver visto qual è il regalo di Natale da non fare mai alle donne dello zodiaco e quali sono i segni zodiacali che hanno un forte spirito natalizio, scopriremo che tipo di donna si cela dietro ogni segno zodiacale.

Astrologia – Scopriamo insieme le donne dello zodiaco

Ariete – La donna impulsiva

La donna dell’Ariete non ha tempo. Lei vive l’attimo e nel farlo cerca sempre di renderlo il migliore tra tutti. Attiva e con uno spirito decisamente avventuroso, ama tuffarsi nella mischia, esplorare, conoscere chi le sta intorno e far valere i propri diritti di donna. Femminile come poche, sa sempre tener testa a fatti e persone e lo fa rivendicando proprio i suoi diritti di donna. Con gli uomini non ha difficoltà e se incontra qualcuno che le interessa è pronta a sfoderare le sue armi di seduzione per conquistarlo. Allo stesso tempo, però, corre il rischio di stancarsi presto e quando ciò accade tende a mollare subito il colpo, a volte senza dare neppure spiegazioni. Per lei la vita va vissuta con leggerezza e allegria e, odiando le difficoltà, tende spesso a sfuggirle. Amante del brivido, non ha paura ad addentrarsi in situazioni pericolose e quando lo fa si sente così viva da non voler mai smettere. Portata per lo sport, vive ogni cosa secondo l’impulso del momento, ascoltando più l’istinto che la ragione e trovando sempre un modo per vincere, anche quando le cose sembrano mettersi contro di lei.

Toro – La donna posata

La donna del Toro è una donna ricca di fascino e consapevole dei propri mezzi. Piuttosto riservata, tende a prestare le sue attenzioni alle persone che conosce e che ama. Nella vita le piace esplorare diverse opportunità ma tende a restare sempre su cose piuttosto tranquille, che la fanno sentire a casa e in linea con il suo modo di essere. Amante della buona cucina, si conosce così bene da saper sempre di cosa ha bisogno, tanto da essere molto brava nel coccolarsi o premiarsi quando si trova ad attraversare un periodo difficile. Tradizionalista, le piace mantenere sempre un certo tono e dare agli altri un’immagine di se a volte un po’ più costruita di quanto non sia realmente. In amore è romantica e tende a legarsi in particolare con il passare del tempo. Non ama le storie veloci perché preferisce approfondire la conoscenza con chiunque la circondi. Quando si innamora sa essere sia amica, che compagna, che amante, che mamma, dando una serie di sfumature incredibili del suo modo di essere donna. Molto abile in tutto ciò che ha a che fare con l’arte, ha una fantasia molto raffinata che l’aiuta a rendere più bello tutto ciò che decide di modificare.

Gemelli – La donna vitale

La donna dei Gemelli è una donna piena di vita, che ama sperimentare tutto e che si immerge totalmente in tutto quello che fa. Passionale, sa vivere ogni situazione anche agli estremi, ridendo o piangendo senza provare vergogna e mostrando sempre ciò che prova al momento. Spesso in grado di cambiare idea da un momento all’altro, quando è in compagnia è sempre l’anima della festa ed è in grado di attirare gli altri con la sua dialettica e i modi di fare sempre solari ed energici. In amore porta con se una ventata di allegria alla quale è difficile resistere e che tende a portare gioia anche agli altri, diventando quasi contagiosa. A volte difficile da decifrare, è del tutto trasparente con chi la conosce davvero e dimostra di non volerla giudicare. Con gli altri può invece decidere di assumere dei modi in grado di confondere per far si che nessuno la conosca mai veramente a fondo. Una sorta di difesa che mette in atto senza quasi accorgersene e che per assurdo è parte del suo grande fascino.

Cancro – La donna affettuosa

La donna del Cancro è romantica di natura e ha uno smisurato bisogno di affetto e di attenzioni. Questo modo di essere si riflette nel rapporto con gli altri con i quali può risultare a volte possessiva ma sempre e solo per il grande affetto che nutre per loro. In amore questo suo modo di essere la rende una compagna indimenticabile, in grado di amare e di dare affetto come poche altre e tutto senza chiedere mai nulla in cambio, almeno all’apparenza. In realtà con il suo trasmettere attenzioni e amore, si attende che anche da parte degli altri ci sia la stessa cosa e quando ciò non avviene tende a chiudersi in se stessa diventando ostile e difficile da capire. Permalosa come poche, non ama che la si contraddica e tende a pestare i piedi come una bambina quando le cose non vanno come le aveva programmata. Ciò nonostante, riscuote sempre un grande successo perché ha un modo tutto suo di esprimere sentimenti anche estremi e la cosa le conferisce un certo fascino dal quale è difficile sfuggire.

Leone – La donna vistosa

La donna del Leone è una donna che sa sempre quello che vuole e che è pronta a fare di tutto per prenderselo. Sicura di se, ama essere sempre al centro dell’attenzione e per farlo è disposta a tutto. Per lei una vita senza esperienze positive da poter mostrare agli altri come segno di successo è una vita vissuta a metà. Per questo motivo farà sempre di tutto per inseguire il successo, raggiungerlo e mostrarlo come un trofeo. Solare e allegra cerca sempre di apparire ottimista ma non è poi così brava a superare le vere difficoltà della vita. Ciò nonostante, è consapevole dei suoi limiti e cerca di renderli inesistenti affiancandosi a persone che siano in grado di supportarla. In amore ha bisogno di qualcuno che le faccia da spalla e che, prima di tutto, la faccia sentire amata e speciale. Quando prova un forte sentimento sa dare tanto, occupandosi di chi ama con estrema attenzione. Allo stesso tempo, però, è una donna che pretende. Vistosa ed eccentrica ama apparire e farsi ammirare dagli altri, motivo per cui cercherà di rendere ogni istante della sua vita speciale.

Vergine – La donna razionale

La donna della Vergine è estremamente razionale e riesce a ragionare su ogni cosa, analizzandola con estrema lucidità. Il suo è un modo di fare che si riflette in tutto ciò che fa, ivi comprese le relazioni umane. Sebbene sia così ferma nelle sue cose tanto da poter essere definita quasi “quadrata”, è una donna che ama le sorprese e che cerca sempre di circondarsi di persone in grado di stimolarla intellettualmente e di sorprenderla con la loro diversità. Spesso pessimista, tende a lasciarsi andare facilmente allo sconforto, ma una volta sfogatasi sa dare il meglio di se mostrandosi una vera stratega in grado di risolvere ogni tipo di problema. In amore può risultare parecchio difficile da comprendere. Ciò nonostante saprà dare amore a chi ritiene lo meriti ma avrà sempre una pretesa in cambio e ciò fa si che stare con lei sia un’avventura costante. Amante delle novità, è estremamente curiosa e tende a restare informata su tutto e tutti.

