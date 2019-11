Test della personalità | Scegli una finestra e ti dirò come ti...

I test psicologici e di personalità sono molto popolari. In base alle nostre decisioni, alle nostre attività, abilità e interessi preferiti, possiamo molt scoprire molto sul tipo di persona che siamo.

Questa volta ti invitiamo a fare un test basato su una foto. Guarda l’immagine, scegli la finestra che ti piace di più e che è la prima ad attirare la tua attenzione, leggi il profilo che corrisponde a questa scelta e scopri cosa rivela sulla tua personalità.

Scegli una finestra e ti dirò chi sei

1. Finestra 1

Cerchi di essere una persona molto intraprendente. Desideri avere un’attività in proprio che ti permetta di amministrare il tuo tempo. Sei sicuramente una persona coraggiosa a cui piace correre rischi. Sai come influenzare gli altri, dirigere e guidare le persone. Ti preoccupi per il tuo profitto e sei un uomo di successo.

Ti percepisci come una persona mondana, sicura di te, energica. Ma allo stesso tempo, la tua tendenza a non essere molto affettuosa nelle relazioni può allontanarti dalle persone che sono al tuo fianco. Gli altri ti vedono come una persona brillante, ambiziosa, ma anche emotiva e impulsiva. Devi imparare a fidarti di più dei tuoi cari.

2. Finestra 2

Ti piace goderti la casa e il tempo che passi con la tua famiglia. Niente ti rende più felice del silenzio e della pace che la tua casa ti porta. Al lavoro, appartieni a quel gruppo di persone a cui piace svolgere un’attività di gruppo. Ti piace consigliare, spiegare e prenderti cura degli altri o insegnare loro.

Sei un tipo empatico, comprensivo e paziente a cui piace aiutare gli altri. Questo è ciò che ti rende un candidato ideale per essere una mamma. un papà o un collega perfetto. Vieni percepito dagli altri come una persona gentile, paziente, amichevole. Le persone intorno a te pensano che sei accomodante, cordiale e generoso ma a volte troppo sensibile.

3. Finestra 3

Ti piace mostrare agli altri quanto sei indipendente. Ami la libertà e non sopporti regole rigide. Sei un individualista e non ti piace dirigere le altre persone. Ti trovi a tuo agio con persone disciplinate e sei molto severo nelle tue convinzioni. Hai la facoltà di pensare intensamente e sei bravo ad esprimerti, ma eviti situazioni che richiedono leadership.

Vieni percepito dagli altri come una persona intelligente, istruita, indipendente ma anche introversa. Hai un piccolo gruppo di persone di cui ti fidi. Per i tuoi cari, sei una persona molto leale. Devi imparare come essere più flessibile nelle relazioni, specialmente quando si tratta di giudicare gli altri.

4. Finestra 4

Sei una persona con una indole romantica e sei molto sensibile. Sei una persona con molta fantasia, aperta all’ambiente, ottimista. Sei una persona che evita le regole di routine e stabilite. Preferisci situazioni insolite e comportamenti creativi. Spesso hai problemi a prendere una decisione.

Dagli altri, vieni percepito come una persona idealista complicata, insolita, sensibile, creativa. Tuttavia, le persone che ti circondano, ti considerano disattento e poco pratico. Devi stare attento perché le emozioni delle altre persone tendono ad influenzare il tuo umore. Pensa a quello che fai, perché spesso segui ciecamente i tuoi sogni.

5. Finestra 5

Sei concentrato nel mondo e ti piace davvero la vita. Ami le persone e quando lo percepiscono, si aggrappano a te. Non ti piacciono le emozioni negative, anche l’indifferenza può farti del male. Non ti piacciono i bugiardi, gli imbroglioni, i pigri, gli sconsiderati e le persone superficiali. Sei convinto di fare tutto al meglio da solo.

Gli altri ti vedono come una persona incredibilmente distratta. Non presti molta attenzione all’ordine. Non ricordi cosa hai fatto e cos’altro devi fare. Spesso, ti dimentichi rapidamente di un’idea, generando nuove idee che sono anche molto originali. Hai un problema con l’ammissione della tua colpa. Poiché sei molto socievole, hai problemi a mantenere una distanza adeguata con le altre persone.

La tua innata capacità di capire gli altri influisce spesso positivamente sulle relazioni con amici, familiari, colleghi di lavoro. La capacità di definire la personalità di chi ti circonda ti consente di riconoscere e apprezzare le virtù degli altri, oltre a comprendere e accettare i loro difetti. Tale conoscenza psicologica è affascinante.

