Che cosa vedere questa sera in tv? Ecco tutti i programmi che ci verranno proposti dai canali in chiaro più seguiti. Arriva il palinsesto della prima serata

La prima serata televisiva di oggi è veramente ricca di proposte interessanti, perfette per tutti i gusti e per tutte le età.

Si va dalle serie tv ai film, passando per cartoni animati e interessanti programmi di approfondimento. Sembra dunque non resti altro se non fare la propria scelta si ma… su quali basi? Quelle che vi forniremo noi di CheDonna.it.

Ecco infatti di seguito il palinsesto televisivo con tutte le proposte elaborate dai canali in chiaro più seguiti per tutte noi.

Scopriamole insieme, facciamo la nostra scelta e… buona serata!

Stasera in tv: palinsesto giovedì 28 novembre

Rai Uno – La Famiglia von Trapp – Una vita in musica (Film)

A raccontare la storia della famiglia von Trapp, della tragica morte della moglie di Georg e di come quest’ultimo, eroe austriaco della prima Guerra mondiale, abbia trovato un nuovo amore e una madre per i suoi figli, nell’istitutrice Maria, è Agathe una delle numerose figlie di questa famiglia cresciuta nell’amore per la musica e, più specificatamente, per il canto. Sullo sfondo i drammatici anni in cui Hitler vuole annettere l’Austria alla Germania.

Rai Due –Frozen – Il regno di ghiaccio (Film)

Elsa e Anna sono due sorelle, nonché principesse di un incantevole Regno. La prima ha dei poteri veramente speciali che cerca di celare al mondo con la complicità dei genitori. Quando questi muoiono però in mare tutto sembra precipitare. Le due sorelle un tempo così affiatate sono ora divise dal segreto di Elsa e, sempre più lontane, finiranno per precipitare il regno nel gelo e nella disperazione.

Rai Tre – Stati Generali (Show)

Torna Serena Dandini e mette in campo una nutrita schiera di comici pronti a mettere in scena, tra fantasia, satira politica e di costume e incursioni nella realtà, la compressa situazione del nostro Paese in questo tumultuoso passaggio tra il 2019 e il 2020.

