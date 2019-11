Astrologia | il rituale “magico” di ogni segno zodiacale

Scopri qual è il rituale magico che ogni segno zodiacale mette in atto quando è particolarmente in ansia per qualcosa.

Fonte Istock photo

Ci sono modi di fare che il più delle volte sono irrazionali ma che hanno la capacità di farci sentire meglio. Si tratta di meccanismi che mettiamo in atto come fossero una sorta di superstizione ma che, a detta degli psicologi, rappresentano un modo di tranquillizzare la mente quando, trovandosi davanti a cose che non può prevedere o controllare, riesce a trovare la calma con azioni sulle quali si può invece esercitare il controllo. Si tratta di quei piccoli rituali che tutti prima o poi abbiamo messo in atto e che possono andare dal chiudere più volte la porta del bagno, al ripetere per tot volte una singola azione al pettinarsi i capelli con tre colpi di spazzola invece che con che o tre. Modi di fare che presi a piccole dosi non sono da vedere come qualcosa di negativo e che a meno di non sfociare nella superstizione pura e tale da rendere la vita di tutti i giorni impossibile, fungono da valvola di sfogo per i momenti di ansia o di forte stress. Ovviamente, ognuno di noi è più o meno predisposto a metterli in atto e ciò dipende almeno in parte dall’influenza che le stelle hanno su di noi. Oggi, quindi, dopo aver visto quali sono i segni dello zodiaco che devono imparare a dire di no e quali segni zodiacali sono più ipocondriaci di altri, scopriremo quali sono i segni che mettono in atto dei rituali scaramantici e qual è il più adatto ad ognuno di loro. Al fine di esplorare meglio questo aspetto, il consiglio è quello di controllare anche il profilo dell’ascendente di ogni segno zodiacale.

Astrologia: il gesto rituale di ogni segno dello zodiaco

Ariete – Il semplice porta fortuna

I nati sotto il segno dell’Ariete vivono troppo alla giornata per avere un rituale scaramantico da mettere in atto ogni qual volta si accingono a fare qualcosa. Nei periodi di forte stress, però, possono arrivare a dare il ruolo di porta fortuna a qualcosa che avevano con se in un momento fortunato. Sono un esempio la maglia indossata per gareggiare quando hanno vinto un premio o la penna usata per un esame superato brillantemente. Piccoli porta fortuna che quando possono hanno piacere di avere con se ma che in caso contrario non portano a cambiamenti nella loro vita. Per loro il modo migliore per scaricare la tensione è infatti quello di andare a correre, fare qualcosa e sentirsi attivi come sempre. Quanto ai gesti scaramantici, preferiscono lasciarli agli altri.

Toro – Rituali che variano in base alla situazione

Non si può dire che i nativi del Toro abbiano un rituale preciso perché essendo persone molto ansiose tendono ad averne più di uno e tutti legati ad un particolare contesto. Quando sono in ansia per un esame, ad esempio, possono arrivare a ripetere una materia tre volte di fila o mangiare sempre la stessa cosa la sera prima. Lo stesso vale per tensioni dovute al lavoro o alla sfera personale. Ciò che conta è che riescano sempre a controllare i loro rituali, facendo in modo che non diventino troppi e che non si sommino tra loro, cosa che porterebbe ad un maggiore stress per la difficoltà nel gestirli. Ad uno nuovo, quindi, è giusto che imparino ad eliminarne uno dei vecchi.

Gemelli – I numeri

Da un punto di vista razionale, i nati sotto il segno dei Gemelli non condividono l’applicazione di gesti scaramantici o rituali nella vita di tutti i giorni. Quando si trovano a vivere sotto stress, però, finiscono quasi sempre con il metterne in atto e tutto senza quasi rendersene conto. Ciò che gli riesce meglio da un punto di vista puramente istintivo è fare affidamento sui numeri, certi così di non poter sbagliare. Così può capitare che chiudano la porta di casa sempre a doppia mandata, che contino fino a dieci prima di fare una cosa, che al mattino si alzino sempre con numeri pari o dispari e via dicendo. Un modo di fare che riesce ad alleggerirgli l’anima. Guai a dirgli che si tratta di una sorta di rituale, però, perché per loro sono e restano semplicemente numeri.

Cancro – L’abito porta fortuna

Anche i nativi del Cancro tendono molto alla superstizione e quando possono sono soliti contare fino a dieci prima di fare una cosa, fino a cinque prima di farne un’altra e via dicendo. Una cosa che fanno ancora più spesso è quella di indossare un determinato capo di abbigliamento se ritengono che questo gli abbia portato fortuna almeno una volta. Così se ad un esame hanno preso un bel voto con un maglione, possono arrivare ad indossarlo anche in piena estate per portarsi fortuna. Al contempo possono decidere che a portar loro fortuna sia il colore ed iniziare a vestirsi sempre di rosso quando hanno una prova importante da superare. Il loro problema? Se non riescono a seguire i propri rituali diventano nervosi ed iniziano a pensare che tutto andrà male.

Leone – Il darsi da fare

Ebbene si, un po’ come i nativi dell’Ariete, con i quali condividono diversi aspetti caratteriali, i nati sotto il segno del Leone non sono soliti legarsi a rituali propiziatori poiché più che mai consapevoli che il successo di un’impresa dipende solo ed esclusivamente da loro. Così, quando capita loro di sentirsi in ansia, quello che fanno è agire per dimostrarsi di essere in azione e pronti a lottare per ottenere ciò che desiderano. Allo stesso tempo, possono trovare divertente avere un porta fortuna ma è una cosa che fanno più per gioco che per altro e nella quale non credono mai fino in fondo, tanto da cambiarli come farebbero con le borse.

Vergine – Un’insieme indefinito di rituali

I nativi della Vergine sono forse tra i segni più superstiziosi e ansiosi dello zodiaco. La loro mente razionale, però, gli impedisce di avere dei rituali da riconoscere come tali. Così quello che fanno è metterne in moto alcuni dei quali non si rendono neppure conto e che spesso è difficile identificare come tali. Fumare tot sigarette al giorno, avere sempre tre penne in borsa, posizionare le posate in un dato moto. Sono queste le cose che fanno e che purtroppo per loro tendono a sommarsi sempre più, fino a rendergli la vita praticamente impossibile da gestire. Per fortuna ogni tanto riescono a riconoscerne qualcuna cambiandola o, nel peggiore dei

casi, sostituendola con altro.

