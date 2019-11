Quanto sei ipocondriaca? Scoprilo dal tuo segno zodiacale

Scopri se e quanto sei ipocondriaca in base al tuo segno zodiacale.

Quando si parla di salute, la reazione delle persone tende ad essere diversa in base alle esperienze di vita vissute, al modo in cui è stata educata e al carattere e al temperamento che la caratterizzano. Al mondo siamo così tanti da avere ognuno delle sfaccettature ben diverse che ci rendono unici ed irripetibili sia per i modi di essere che per come ci mostriamo al mondo. Ciò nonostante c’è sempre un lato della medaglia nel quale possiamo ritrovarci o che rispecchia almeno in parte alcune parti di noi. Questi modi di essere cambiano in base alle circostanze. Se si parla di salute, ad esempio, ci sono coloro che tendono ad andare in allarme per ogni minima cosa e quelli che, invece, sembrano non curarsene affatto. Esiste ovviamente anche chi si trova nel mezzo e che quindi tende ad avere un atteggiamento più equilibrato. Nei casi estremi si tende a parlare di ipocondria, ovvero un eccessivo allarme nei confronti di tutto quel che riguarda la salute e che ai livelli estremi può essere una vera e propria patologia. Che si tratti di ipocondria o di noncuranza, questi modi di essere sono legati anche all’influenza che le stelle hanno su di noi. Per questo motivo dopo aver visto quali sono i segni dello zodiaco che ameranno in modo particolare il Natale e quali hanno bisogno di imparare a dire qualche no, oggi scopriremo quali sono i segni zodiacali ipocondriaci (ovviamente in senso lato e non come affetti da una patologia) e quali invece quasi incuranti della loro salute. Trattandosi di un aspetto molto legato al modo di essere, il consiglio è quello di controllare anche il profilo del proprio ascendente in modo da avere un’idea più chiara.

Astrologia: Ipocondriaca o incurante della tua salute? Il parere delle stelle

Ariete – Decisamente incurante della salute

Sempre impegnata in mille attività diverse e attiva come poche persone al mondo, l’ipocondria ti è così distante da non sapere neppure di cosa si tratta. Anche dinanzi a sintomi che sarebbero in grado di fermare chiunque tu tendi infatti ad andare avanti per la tua strada mostrando una cerca noncuranza verso la tua salute. Si può dire quindi che pur non essendo ipocondriaca, tendi ad esagerare nell’altro estremo, prendendo ogni cosa troppo alla leggera e arrivando addirittura a far finta di nulla pur di non dovertene occupare. Una maggior obiettività nei confronti di eventuali sintomi, anche quando si parla di una banale influenza, sarebbe d’aiuto e ti consentirebbe di non andare incontro a ripercussioni che potresti evitare facilmente.

Toro – Piuttosto equilibrata

Quando si parla di salute sai sempre come prenderti cura di te e presti molta attenzione sia allo stato fisico che a quello psichico. Certo, non sei una che corre dal medico ai primi sintomi di un raffreddore ma sai di certo riconoscerli e muoverti da sola per porvi rimedio prima che peggiorino. Questo tuo modo di essere e la tranquillità che ti caratterizza in ogni circostanza, fanno di te una persona equilibrata e che quindi non eccede né verso l’ipocondria né tanto meno verso la noncuranza. Un aspetto che ti rende una sorta di ancora per chi invece tende a spaventarsi per niente e trova in te motivo di sicurezza e rassicurazioni. Cerca solo di non perdere mai di vista l’importanza dell’equilibrio in questo senso perché il rischio di passare da ciò ad una scarsa cura di te è sempre alto.

Gemelli – Tendente al noncurante

Definirti, quando si parla di salute, è davvero difficile. Se da un lato aborrisci ogni argomento che riguarda malattie o problemi da risolvere, dall’altro tendi a sfuggirgli nascondendo la testa sotto la sabbia. Questo fa di te una persona che tende indubbiamente alla noncuranza ma che lo fa per una probabile ipocondria di fondo che ti porta a non volerti occupare delle situazioni mediche, da te viste come un problema e un intralcio alle tante cose che desideri fare. Certo, a nessuno piace dover fare i controlli di routine ma prendersi cura di se è un dovere che anche tu dovresti mettere in atto e che può garantirti di vivere a lungo e in salute.

Cancro – Tendente all’ipocondria

Non si può dire che tu sia effettivamente ipocondriaca perché quando hai qualcosa tendi a correre dal medico e a seguire le sue direttive senza pensare ad altro. Il tuo modo di esternare il malessere per ogni più piccola cosa, però, ti rende troppo legata al concetto di malessere. Un banale raffreddore, per te si trasforma in qualcosa di tragico e così va per ogni minimo problema di salute. Un modo di gestire le cose che oltre a farti apparire esagerata può spingerti lentamente verso l’ipocondria, facendoti vivere sempre peggio ogni possibile malessere che invece basterebbe affrontare con un po’ più di coraggio per apparire più forte e non spaventarti per ogni minima cosa. Un tentativo che vale sicuramente la pena di fare. Fonte istock photo

Leone – A metà strada ma con eccessi in entrambi i lati

Se si parla di ipocondria si può dire che tu non abbia questo problema perché al mondo esterno tendi ad apparire sempre forte ed in piena salute, al punto da nascondere se ti senti male o se sei raffreddata. Quando si tratta della sfera delle persone più intime, però, il tuo atteggiamento tende a cambiare, facendoti apparire a tratti intrattabile. Gestire la malattia è per te un vero tormento e fai sempre di tutto per mantenerti in forma. Essere fermata da un’influenza è infatti una cosa che proprio non sopporti e se dovesse capitare in un momento importante della tua vita saresti persino capace di ignorarla. Per questo motivo si può dire di te che ti aggiri in una buona via di mezzo ma con estremi che vanno in entrambi i sensi a seconda delle circostanze e delle persone con le quali hai a che fare in quel momento. Un pizzico di equilibrio in più, ti aiuterebbe sicuramente a vivere meglio le cose.

Vergine – Noncurante con eccessi di ipocondria

Starti dietro dal punto di vista medico è una vera fatica. Se da un lato tendi infatti a non considerare mai il fattore salute, dall’altro quando ti capita di avere anche il più piccolo problema, vai subito in crisi pensando al peggio e deprimendoti invece di pensare a come fare per risolvere in fretta la situazione. Così, un lieve mal di gola ti fa subito pensare ad una bronchite e il dolore ad una gamba a chissà quale problema. Insomma, un po’ di calma sarebbe sicuramente auspicabile così come lo sarebbe mettere in pratica la tua innata capacità di analisi che dovrebbe aiutarti a vivere con più equilibrio tutto ciò che ha a che fare con la tua salute. Forse si tratta di un percorso difficile da affrontare ma che con un po’ di impegno potrai sicuramente riuscire a vincere.

