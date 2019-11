Chiara Ferragni si racconta parlando del rapporto con gli haters e del Festival di Sanremo.

Chiara Ferragni è sicuramente uno dei nomi più gettonati di questi ultimi anni. La nota influencer, però, ancor prima di diventare famosa si è sempre dovuta scontrare con gli haters. In un’intervista per Il Messsaggero, la Ferragni ha infatti raccontato di come fin dall’inizio sia sempre stata additata come una che non sarebbe durata e che solo la fiducia in se stessa le ha consentito di andare avanti. Tra una cosa e l’altra, Chiara ha risposto anche circa la sua partecipazione al Festival di Sanremo.

Per saperne di più guarda il video e clicca qui → Chiara Ferragni parla degli haters e di Sanremo

