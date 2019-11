Le previsioni meteo di domani ci svelano che tempo farà nelle prossime ore, indicandoci le temperature e le eventuali precipitazioni.

Il weekend si è aperto all’insegna di freddo e pioggia. Le previsioni meteo di oggi ci parlavano di un diffuso maltempo e temperature in caduta libera ma come proseguirà ora la situazione climatica nelle prossime ore del weekend?

Scopriamo insieme che tempo farà questa domenica consultando le previsioni in un dettagliato prospetto zona per zona.

Previsioni meteo di domani, domenica 17 novembre

Un fine settimana all’insegna del maltempo sembra profilarsi all’orizzonte per quasi tutta la Penisola. Le piogge, che hanno martoriato soprattutto il nord del Paese, scendono ora sempre più verso il sud, bagnando l’intera Penisola e trasformandosi poi spesso anche in neve alle quote più alte.

Vediamo nel dettaglio come tutto ciò si manifesterà nelle principali zone del Paese, nord, sud e centro Italia. Ecco le previsioni meteo per la giornata di domani.

Nord

Sembra non voler più lasciare il settentrione italiano l’ondata di maltempo che vi si è abbattuta negli ultimi giorni. Le piogge appaiono diffuse in particolar modo a ridosso di Alpi e Prealpi, trasformandosi poi in neve a partire dai 1200-1500 metri di altitudine. La situazione sembra però andare poi migliorando lungo la serata, soprattutto su coste e pianure. Le temperature si registrano stabili, con massime comprese tra gli 8 e i 14 gradi.

Centro

Anche sulle regioni del centro Italia il tempo appare instabile, con piogge e temporali che spesso si trasformano anche in neve oltre i 1100-1500 metri di altitudine. Anche qui però la situazione climatica pare andare migliorando lungo le ultime ore della giornata. Anche qui le temperature saranno stabili, con massime comprese tra i 12 e i 17 gradi.

Sud

Il maltempo del nord Italia si sposta ora nuovamente nel meridione causando un graduale peggioramento, con annesse piogge e temporali soprattutto verso Sudest. Alcuni blandi fenomeni si registreranno sulla bassa Sicilia. Le temperature saranno in flessione, con massime che oscilleranno tra i 14 e i 19 gradi.

Fonte: 3bmeteo.com

