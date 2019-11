I segni zodiacali che nel 2019 ameranno particolarmente il Natale

Natale si avvicina. Scopri se sei tra coloro che quest’anno ameranno particolarmente questa festa o se dovrai attendere il prossimo anno per farlo.

Le feste di Natale sono sempre viste in modi molto differenti dalle persone. Se da un lato ci sono infatti coloro che le amano, dall’altro ci sono quelli che proprio non le sopportano o che si sentono tristi e a disagio quando si avvicina il periodo da loro tanto temuto.

Ovviamente, tra questi due opposti ci sono infinite vie di mezzo fatte di persone che attendono la festa con gioia, che a riguardo si sentono indifferenti, che sono partecipi ma senza eccessi, etc…

A rendere le feste di Natale amate o odiate, concorrono diversi elementi, come le esperienze passate, il modo in cui lo si viveva da bambini, il carattere e la situazione del momento. A ciò si unisce, ovviamente, anche l’influenza delle stelle che alle volte può essere tale da cambiare del tutto la situazione. Oggi, quindi, dopo aver visto quali sono i segni dello zodiaco che dovrebbero imparare a dire di no e quali sono i segni più perseveranti, scopriremo chi si troverà ad amare il Natale 2019 e chi invece lo vivrà normalmente o con indifferenza. Trattandosi di un aspetto legato anche al modo di sentire, il consiglio è quello di controllare il profilo del proprio ascendente, in modo da avere un’idea più chiara su come si potrebbe vivere l’atmosfera natalizia quest’anno.

Natale 2019: ecco quali sono i segni che lo ameranno e quelli che non vivranno come al solito

Ariete – Quelli che lo vivranno in modo normale

I nati sotto il segno dell’Ariete andranno incontro ad un periodo piuttosto tranquillo, tale da garantire loro il modo di fermarsi per un po’, raccogliere le idee e stabilire nuovi punti di partenza. Pur mancando dell’adrenalina della quale hanno sempre bisogno, si troveranno a vivere momenti di serenità che li aiuteranno a vedere le cose da prospettive diverse. In un mood così diverso dal solito, il loro Natale non sarà così speciale da essere amato ma sarà vissuto in modo normale, con una calma ed una tranquillità che a posteriori rimarrà in loro come un piacevole ricordo e sopratutto come un’esperienza diversa ma in grado di lasciare addosso qualcosa di positivo.

Toro – Quelli che lo ameranno

Per i nativi del Toro, il periodo delle feste è sicuramente speciale, sopratutto per via della voglia di creare momenti preziosi da trascorrere con le persone che amano. Dopo dei preparativi partiti con largo anticipo e vissuti, nonostante tutto, con un’adrenalina fuori dal comune, si troveranno a vivere i giorni centrali delle feste con la serenità da loro sempre desiderata ed in compagnia degli affetti più importanti. Per questo motivo, il Natale di quest’anno rientrerà sicuramente tra i più amati ed apprezzati e sarà portatore di momenti sereni ma anche gioiosi, in grado di farli sentire a casa come non capitava loro da tempo.

Gemelli – Quelli che lo ameranno a modo loro

I nati sotto il segno dei Gemelli hanno un modo molto personale di approcciarsi al Natale e di solito tende a variare in base alla situazione dal momento e al loro stato d’animo. Quest’anno si sentiranno sicuramente in balia di emozioni diverse che li porteranno a ragionare su aspetti della loro vita ai quali non pensavano da un po’. Per questo motivo, il grado di coinvolgimento emotivo non sarà sempre lo stesso e farà si che se alcuni di loro ameranno le feste per la gioia che portano, altri si troveranno a viverle con un pizzico di distacco per via di emozioni a volte troppo forti da provare tutte insieme. Si può quindi dire di loro che ameranno il Natale ma che lo faranno in modo molto personale e sopratutto diverso ed in grado di variare da persona a persona.

Cancro – Quelli che lo ameranno come sempre

I nativi del Cancro sono soliti vivere di routine che cercano di riproporre costantemente nella loro vita. Questo fa si che anche il Natale giunga come un momento di condivisione da vivere serenamente e con gli affetti più chiari che sono solitamente quelli strettamente legati alla famiglia. Decisi più che mai a riproporre le loro solite routine, i nativi del segno si troveranno a vivere in modo sereno e tranquillo sia i preparativi che i giorni strettamente legati alle feste e ciò li porterà a sentirsi di buon umore (seppur senza esagerazioni) e pronti ad accogliere con un pizzico in più di elasticità, eventuali cambiamenti dell’ultimo istante. Una differenza che li aiuterà a sentirsi bene e a godere maggiormente di ogni momento piacevole.

Leone – Quelli che lo ameranno abbastanza

I nati sotto il segno del Leone, vivranno le feste più come un’attesa che come qualcosa da celebrare. Quest’anno in particolare si sentiranno motivati ad organizzare qualcosa di grande per ottenere delle feste speciali e ciò farà si che i giorni strettamente legati ai festeggiamenti si sentiranno quasi privi di energia. Ciò nonostante, se sapranno organizzare bene ogni più piccolo particolare, arriveranno a vivere dei momenti piacevoli con la propria famiglia e con gli amici più cari, sistemando per tempo ogni situazione lavorativa e godendosi i frutti di tante fatiche per le quali si sentiranno più che mai orgogliosi di se stessi.

Vergine – Quelli che lo vivranno con serenità

I nativi della Vergine vengono sempre colti da un velo di malinconia quando si parla di feste natalizie. Per questo motivo è difficile che si trovino ad amare in modo particolare queste giornate. Detto ciò, a differenza di altre volte, riusciranno a vivere quelle di quest’anno con più serenità, godendosi ciò che arriva senza pensare troppo. E proprio nell’assenza di troppi pensieri, la serenità avrà modo di prendere campo, rendendo queste giornate più serene e meno malinconiche del solito. Un motivo in più per apprezzare (se proprio non si vuol parlare di amare) questo Natale.

